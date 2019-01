Eduardo Verástegui lucha contra la trata de niños

La historia del ex agente de Estados Unidos Tim Ballard que, de manera encubierta, rescató a cientos de niños de todo el mundo que fueron raptados para ser explotados sexualmente será abordada en el nuevo filme de Eduardo Verástegui, Sound of Freedom.

La cinta es protagonizada por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo) y la ganadora del Óscar Mira Sorvino, también cuenta con las actuaciones del mismo Verástegui, así como de Bill Camp, Scott Haze, Kurt Fuller y José Zúñiga, entre otros.

"La película es escrita y dirigida por Alejandro Monteverde, produce Santa Fe Films, productora de Eduardo Verástegui", informó Eduardo Monteverde, hermano del director.

"Se filmó en varios lados de Colombia, en Bogotá y en Cartagena, en la isla Barú", agregó Monteverde, quien junto a su hermano Alejandro tiene a su vez la productora Pa'Cha Films.

El co escritor de Sound of Freedom es Rod Barr. Se tiene contemplado que el filme se estrene este año.

"Yo estuve con mi hermano (Alejandro) tres meses en Colombia, en todo el rodaje, desde la pre producción hasta que concluyó el rodaje", añadió Eduardo.

En entrevista reciente para una cadena hispana de Estados Unidos, Verástegui señaló que Tim Ballard, ex agente del gobierno federal, renunció a su cargo para empezar el movimiento en contra de la trata de niños.

"Cuando lees ese guión con ese título,Sound of Freedom, te salen lágrimas por todas partes, porque a pesar de que es un tema muy oscuro, del que mucha gente no quiere hablar, me gustó mucho el tratamiento que le dio Alejandro (Monteverde).

"A algo tan oscuro le dio esperanza. Le puso luz. Básicamente, esa película va a ser una luz en los rincones más oscuros del planeta dando un mensaje de esperanza", declaró Verástegui a Univisión.

Y en medio de la post producción de su nueva cinta, Verástegui hizo un espacio en su agenda para visitar Monterrey este fin de semana.

El actor nacido en Xicoténcatl, de 44 años, estuvo el viernes en la Sultana del Norte para reunirse con la promotora cultural Liliana Melo de Sada y su amiga Lorenia Canavati, presidenta del Patronato de Santa Lucía.

En una comida que se extendió a casi tres horas en el Grand Cru, restaurante del municipio de San Pedro, surgió el plan de que regrese a la Ciudad para hablar del tema de su nueva película.

"Estamos platicando con él porque nosotros en el Festival Santa Lucía tenemos conferencias que a veces se dan antes de los espectáculos, y ya vez que él trabaja mucho con la conciencia de problemas como la trata de niños y diferentes cosas.

"Estuvimos platicando de quizá diera una conferencia o pasar la película que está produciendo, porque en este año tuvimos ciclos de cine en el festival", afirmó la presidenta del festival.

Aunque todavía no se confirmó la visita de Verástegui en el Santa Lucía, Lorenia aseguró que sería importante contar con su presencia por el mensaje que trae con su película.