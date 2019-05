Aunque no lo creas, Robert Pattinson está casi confirmado como el nuevo Batman

La poca fortuna obtenida con sus incursiones en las cintas vinculadas al Hombre Murciélago llevaron a Ben Affleck a tomar la decisión de retirarse definitivamente de la saga, incluso en lo que respecta a la ya anunciada aventura individual del superhéroe que él mismo pensaba protagonizar, escribir y dirigir.

Eso le abrió las puertas a una multitud de candidatos ansiosos por apoderarse del codiciado papel; y aunque hasta hace unas horas nadie parecía tener idea de quién sería el afortunado, parece que los productores de la siguiente entrega ya han tomado una decisión que, en este caso, luce de lo más inesperada.

El reputado medio de entretenimiento Variety acaba de anunciar no solo que Robert Pattinson se encuentra en las negociaciones finales para asumir el liderazgo en el reparto de “The Batman”, sino que el mismo actor se encontraría a punto de firmar el contrato, lo que en otras palabras indica que el hecho se encuentra prácticamente asegurado.

Esto desatará sin duda alguna toda clase de reacciones entre los fans del personaje, sobre todo en lo que respecta a quienes siguen considerando que Pattinson es un intérprete sin mayor vuelo debido a su participación en la saga de “Twilight”, que para muchos fue simplemente una bobería hecha para adolescentes.

Sin embargo, hay que recordar que, poco antes de que concluyera su paso por la franquicia coprotagonizada por Kristen Stewart, el aludido se esmeró en mejor su perfil profesional y empezó a mostrar insospechadas aptitudes histriónicas, lo que le ha permitido ponerse a las órdenes de cineastas tan respetables como David Cronenberg (con quien hizo “Cosmopolis” y “Maps to the Stars”), Anton Corbijn (quien lo dirigió en “Life”) y Claire Denis (que lo puso al frente de “High Life”); todas estas cintas han sido sonoramente aclamadas por los críticos.

“The Batman”, que debe estrenarse el 25 de junio del 2021, tiene ahora como director y guionista a Matt Reeves, quien hizo dos filmes del ‘reboot’ de “Planet of the Apes” luego de encargarse de “Cloverfield” y que es un tipo enormemente talentoso, por lo que las protestas no tendrían realmente otro sustento que los prejuicios, aunque esa es nuestra opinión. ¿Qué opinas tú?