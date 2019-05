Celebridades visitan 'Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland' ¿Y tú qué debes saber para poder acceder?

Antes del esperado estreno y apertura de la atracción "Star Wars: Galaxy's Edge" este 31 de mayo, ya algunas celebridades lo ha visitado

Se trata de los cineastas Steven Spielberg (segundo de izq. a der.) y J.J. Abrams (centro), y la directora de Lucasfilms, Kathleen Kennedy (segunda de der. a izq.), quienes han visitado el área temática de Star Wars: Galaxy's Edge, en Disneyland.

Esta área que seguramente querrá ser visitadas por millones de personas, busca manetener el orden, al menos, durante las primeras tres semanas después su apertura y para ello, Disneyland exigirá tener reservaciones para que cada visitante ingrese al nuevo espacio. La manera de controlarlo es usando pulseras de colores para distinguir el periodo de tiempo de cuatro horas que tendrá cada persona que ingresa.

Una vez que ese tiempo finalice, los empleados del parque -vestidos como personajes de la saga, le informarán al visitante que debe abandonar el área para dar paso a nuevos usuarios que tendrán un color diferente de pulsera. De esta manera, los visitantes que no tengan el color de pulsera correspondiente a la hora no podrán acceder a las atracciones mecánicas ni podrán tener acceso a las áreas recreativas de "Star Wars, Galaxy's Edge".

La interactiva Millennium Falcon: Smugglers Run, estará en funcionamiento el día de la inauguración, pero la otra atracción de Galaxy's Edge, Star Wars: Rise of the Resistance, no comenzará a operar para esta fecha sino más adelante en este año.Disneyland lo dará a conocer con anticipación para sus visitantes.

Hasta el momento no han revelado si se limitarán las veces que los visitantess puedan abordar la atracción del Millennium Falcon durante cada periodo de cuatro horas. Hay que recordar que son solo cuatro horas y si las filas le consumen todo el tiempo, no podrá conocer o visitar el resto del área, por lo que dependerá de cada quien cómo administra su tiempo dentro del lugar.

Si por algumna razó el juego se detiene por cualquier desperfecto, durante el período de las tres semanas en que se hicieron las reservaciones, Disneyland compensará a los usuarios después..

La manera más fácil para obtener las reservaciones fue a través de hospedajes en los hoteles de Disneyland Resort ya que al haberlo hecho recibían automáticamente la reserva de cuatro horas para acceder. Y los que no hicieron reservación hotelera se les permitió hacer reservas en línea desde el 2 de mayo. Las reservas para el período inicial, del 31 de mayo al 23 de junio, se agotaron en dos horas. Así que ahora puedes optar por esperar para después de ese periodo.

No te preocupes, después del 24 de junio ya no se necesitará reservar para poder acceder a “Galaxy’s Edge” que está ubicado en el planeta llamado Batuu, que no es uno de los planetas que se observa en las películas, ya que este lugar invita a los visitantes a meterse de lleno a los que será un personaje del mundo de Star Wars.

"Que la Fuerza te acompañe"