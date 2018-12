Caza paparazzo a Kevin Spacey

Kevin Spacey, caído en desgracia por varias acusaciones de acoso y abuso sexual, fue captado por un paparazzo tras más de un año sin dejarse ver en público.

La ex estrella de House of Cards fue visto en su lujoso departamento en Baltimore.

El refugio del histrión, ubicado en una de las áreas más exclusivas de la zona de Inner Harbour, fue adquirido en febrero a través de cuentas privadas para proteger el nombre del comprador, reportó el Daily Mail.

Las actividades del actor de 59 años se limitan a estar con su perro, ver las noticias con respecto a su caso, pedir comida y taparse el rostro cada vez que sale al exterior.

Spacey, quien en Noche Buena publicó un controvertido video donde presuntamente se defiende de los señalamientos en su contra, pidió evitar aparecer en un tribunal de Massachusetts en un juicio por abuso sexual cometido en 2016.