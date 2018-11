Cambia de 'look' y carga energía

Dicen que las rubias se divierten más, y ahora que Aleida Núñez trae una cabellera dorada, aseguró que más que nada es una cuestión de actitud y la de ella va encaminada pasarla bien y estar mejor.

"Si hay tiempo te puedes divertir, pero más allá de eso, de si ser rubia o no, es una cuestión de actitud", declaró Aleida.

"Hoy en día me siento equilibrada, trato de estar bien conmigo misma, replantear mi vida hacia un nuevo camino y, afortunadamente, me ha ido bastante bien, me siento con la energía para ir siempre adelante".

La cantante se reunió la noche del lunes con Aarón y su Grupo Ilusión para anunciar la presentación que tendrán el 2 de diciembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Aleida está invitada a cantar con el conjunto musical uno de sus grandes éxitos.

"Es un tema de ellos que se llama 'Todo Me Gusta de Ti', uno de sus éxitos más representativos y que la gente conoce".

Agencia Reforma Aleida Nuñez Aleida Nuñez (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

Espera que la fusión musical que harán sea del agrado de la audiencia que asista a verlos.

"También voy a cantar mi sencillo que se titula 'Márchate Ahora', en versión cumbia".

La curvilínea dijo sentirse muy afortunada por la acogida que ha tenido de las agrupaciones del género de la cumbia.

"Aarón es una agrupación muy querida, consentida de muchos años, y el hecho de compartir escenario con ellos para mí es muy importante. Creo que lo vamos a hacer muy bien".

Previamente, Aleida se unió en varias presentaciones a La Sonora Dinamita, con la que también grabó un tema.

"Tuvimos mucho éxito y mucho trabajo", dijo en torno a esa fusión.

"Estoy segura que ahora con Aarón y su grupo Ilusión nos va a ir muy bien".

Ésta será la primera vez que la curvilínea pise el Teatro Metropólitan como cantante.

Con respecto al cambio de look, indicó que desde que salió en redes sociales con su cabellera larga y rubia obtuvo sólo comentarios positivos.

"Mis seguidores son muy lindos y cariñosos", afirmó la sexy actriz.

Después de su divorcio de Pablo Grabowski, padre de su hijo Alexander, Aleida Núñez, de 37 años, luce un cuerpo más estético y marcado por la disciplina que ahora tiene en su alimentación y para hacer ejercicio.