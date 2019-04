Rumores y reacciones tras la salida de Luke Walton de Lakers

Después de una de las temporadas más frustrantes en la historia de los Lakers, los Oro-Púrpura le dijeron adiós a su presidente Magic Johnson y esta tarde a su entrenador Luke Walton, dos días después del final de la temporada regular. Los Lakers anunciaron el viernes que Walton, quien tuvo un récord de 98-148 en tres temporadas en Los Ángeles, dijeron adiós en mutuo acuerdo, aunque hay muchas cosas que aún no están claras.

Luke Walton is gone. pic.twitter.com/5GMnGM4WcJ — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 12, 2019

De acuerdo a analistas de la NBA, Walton estuvo en la cuerda floja esta temporada tras los malos resultados, pero después de que Magic Johnson “regañó” a Walton en noviembre, la dueña Jeanie Buss le dio el voto de confianza y parecía que se quedaba.

Pero la guillotina llegó al cuello de Walton durante la misma semana en la que Magic decidió retirarse de los Lakers, sin previo aviso a Buss.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, quien se prepara para el inicio de los playoffs, comentó que los Lakers estaban perdiendo a “uno de los mejores seres humanos en la liga”.

Steve Kerr on the Lakers firing Luke Walton: “They’re losing one of the best human beings in the league.” Here’s his full, strong backing of Walton. pic.twitter.com/nNo6uOS1i1 — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 12, 2019

“Johnson planeaba correrlo, pero luego tropezó con su propia renuncia en el camino. De alguna forma, Walton sobrevivió a Magic Johnson", había dicho el analista de la NBA de ESPN, Adrian Wojnarowski, antes de darse a conocer la noticia.

Luke Walton has two years left on his contract, but only next season is guaranteed, per source. Lakers hold option on 2020-21 season. Johnson planned to fire him, but stumbled into his own resignation on the way. Somehow, Walton survived Magic Johnson. He didn't see that coming. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2019

Algunos, como Tania Ganguli, de Los Angeles Times, ya habían advertido que la salida de Magic, no significaba la salvación de Walton.

I wrote Tuesday night that Johnson leaving didn’t necessarily save Luke Walton. Now he’s out. — Tania Ganguli (@taniaganguli) April 12, 2019

De acuerdo a algunas fuentes, Walton pronto se reunirá con el gerente general de los Kings de Sacramento, Vlade Divac, pues es la “primera opción” para el trabajo de entrenador en ese equipo.

Kings will schedule an interview with Luke Walton; He’s GM Vlade Divac’s “first choice” for the job, per @sam_amick pic.twitter.com/ZFRCkKCjHo — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 12, 2019

Algunos, como el periodista Colin Cowherd había recomendado a Walton dejar el trabajo de los Lakers por el de Sacramento.