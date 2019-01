Avanzan a paso firme en su camino hacia el Oscar

La carrera al Óscar en la categoría de Mejor Actor y Actriz parece que ya tiene a dos claros favoritos: Rami Malek y Glenn Close.

Ambas estrellas recibieron anoche el premio que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés), la estatuilla más preciada por los histriones, por sus respectivos roles en Bohemian Rhapsody y La Buena Esposa.

"El poder que tenemos los actores es el de humanizar un par de ojos para que puedan transmitir empatía y entendimiento. Hoy en día, esas dos cosas son las que más necesitamos", recalcó Close al recibir su laurel.

Malek, por su parte, fue ovacionado por los mil 832 colegas que se congregaron dentro del Shrine Auditorium de Los Ángeles para la edición 25 de los galardones.

"Tengo miles de anécdotas de lo difícil que es la carrera del actor, como repartir pizzas y morir de hambre, pero mejor dedicaré este premio a Queen y a Freddie Mercury", señaló el actor.

La diversidad fue clave en la ceremonia, siendo su mayor representante el reparto de Pantera Negra, que triunfó en la categoría principal de Mejor Ensamble en una Película.

Rodin Eckenroth / Getty Images Rami Malek Rami Malek (Rodin Eckenroth / Getty Images) (Rodin Eckenroth / Getty Images)

"Todos acá arriba escuchamos muchas veces que nunca nadie iba a representar a nuestra gente en una pantalla o un escenario. Afortunadamente sabíamos que teníamos algo especial para darle al mundo", aseguró Chadwick Boseman, protagonista de la cinta.

La sorpresa de la noche se la llevó Emily Blunt al escuchar su nombre de ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su rol en Un Lugar en Silencio.

"Este premio se lo debo dedicar a mi esposo (John Krasinski, director de la cinta). Eres una gran fuerza creativa. Esto no sería posible sin ti, ¡te amo!", expresó la británica, en quizás el momento más romántico de la velada.

En los cortes comerciales, varias luminarias aprovecharon para relajarse un poco: Elisabeth Moss salió para tomar aire; Emma Stone acompañó a Rachel Weisz al baño; Ricky Martin sopesó la estatuilla que acababa de ganar Criss, y el cast de Bohemian Rhapsody se unió al de El Infiltrado del KKKlan para salir y echarse un cigarrito.

Los 25 SAG Awards, que pasaron por TNT y TNT Series, premiaron la carrera de Alan Alda.

En el rubro de TV, The Marvelous Mrs. Maisel fue la producción con más estatuillas: Mejor Actriz (Rachel Brosnahan), Actor (Tony Shalhoub) y Mejor Ensamble en una Serie de Comedia.

Los premios a Serie Dramática se dividieron entre Ozark (Jason Bateman, Mejor Actor), Killing Eve (Sandra Oh, Mejor Actriz) y This Is Us (Mejor Ensamble) Y pese a lo relajado de la ceremonia, la solemnidad invadió el discurso de varios famosos, como el de Patricia Arquette (Escape at Dannemora), quien expuso sus problemas laborales.

"Muchas productoras no pagan las horas extras que trabajas, ni te indemnizan cuando no alcanzas a comer en un rodaje. Tómenle fotos a sus llamados, para cualquier problema", recomendó la ganadora a Mejor Actriz en una Serie Limitada.