¿Porque Lyft y Uber son una solución para los pasajeros y un problema para las ciudades?

Lyft y Uber se han convertido en alternativas populares al transporte público y los taxis en las principales ciudades.

Estos servicios de viajes compartidos, parecen hacer que los viajes sean más convenientes en las grandes ciudades, pero la ciudad de San Francisco dice que en realidad estas compañías han empeorado el tráfico.

Un estudio realizado por la Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco, mostró que las velocidades promedio durante las horas de la mañana disminuyeron en un 26 por ciento desde 2009. En la noche, las velocidades de tráfico cayeron un 27 por ciento.

Además, las demoras en las horas de los vehículos aumentaron en 40,000 horas en un día de la semana típico y las millas recorridas en las carreteras locales aumentaron 630,000 millas. Por lo que para decir verdad, tanto Uber como Lyft significaron más vehículos en la carretera que están obstruyendo las calles de la ciudad.

El estudio descubrió que los servicios de viaje compartido representaban un estimado de 62 millones de viajes en 2016, o el 15 por ciento de todos los viajes en vehículo en la ciudad.

Según dice el estudio, alrededor del 50 por ciento de los cambios de congestión se pueden atribuir a Lyft y Uber.

Claro, los aumentos de población y los nuevos empleos también han tenido su efecto en los aumentos de tráfico, pero los servicios para compartir viajes han contribuido de manera abrumadora a la congestión.

Pero por qué tales servicios han causado tantos estragos? El estudio indagó más a fondo para encontrar que entre el 43% y el 61% de los viajes en Lyft o Uber son un sustituto del transporte público, una caminata o un viaje en bicicleta.

Algunas personas respondieron que no habrían hecho un viaje en particular si no fuera por una compañía de viajes compartidos. La recogida y bajada de pasajeros también puede ser un factor, ya que los conductores perturban el flujo del tráfico en la acera cuando atienden a los clientes.

Además, los conductores de Lyft y Uber se ubican en ubicaciones óptimas para aumentar los viajes, lo que agrega más vehículos a las áreas ya congestionadas.

Ante este estudio, ambas compañías planean trabajar con la ciudad para imponer un nuevo impuesto a los viajes de viaje compartido, para ayudar a aliviar parte de la congestión.

Tanto Lyft y Uber se comprometieron a cobrar una tarifa del 3.25 por ciento a los pasajeros que viajan solos, mientras que los viajes compartidos estarán sujetos a una tasa del 1.5 por ciento.

Este impuesto está programado para entrar en vigencia en enero de 2020 y se prevé que agregue 30 millones de dólares al fondo de mejoras de transporte de la ciudad.

Este estudio fue hecho solo en la ciudad de san Francisco, por lo que el problema sería general en casi todas las ciudades, donde operan estos servicios.