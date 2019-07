¿Porque los fabricantes de autos siguen sin entender al mercado hispano?

Ganar en el mercado hispano requiere mucho más que una estrategia de mercado total, ya que este enfoque carece de autenticidad y limita la manera en que las marcas se involucran con los consumidores latinos.

Como resultado de la confusión y las limitaciones del mercado masivo que el mercado total ha impuesto a los comercializadores de marcas, las agencias hispanas se han vuelto desesperadas por introducir otra ola de nuevos modelos de compromiso.

Estas agencias están esperando convencer a las corporaciones y sus marcas de que existe un enfoque más auténtico para ganar el mercado hispano.

Desafortunadamente, muchos de estos propuestos modelos de compromiso, están complicando aún más las cosas para las marcas, que ya son escépticas sobre la oportunidad del mercado hispano, dados los intentos menos favorables para generar el retorno de la inversión deseado y sostenible.

Hay anuncias en la TV realizados por agencias hispanas, que parecen que datan de los 60. Ejemplo;

Va una mujer manejando un minivan (pongamos marca “Marmota”) y llega a recoger a su amiga (Carlota). Esta sube y a poco tiempo de salir, se le cruza un perro, y el minivan pudo frenar de golpe. La conductora dice “Gracias a que tengo un Marmota, no le paso nada a mi amiga Carlota”. Ellas dos siguen el camino, y aparece un titular “Si es Marmota, es bueno”.

Este tipo de anuncios han pululado por décadas en la TV abierta hispana, que sigue su curso de novelas, y noticieros sensacionalistas.

Muchas marcas no saben cómo comunicarse de manera consistente y participar de maneras auténticas, cuando se trata de consumidores hispanos y eso pone de relieve sus valores culturales y cómo esos valores influyen en gran medida en lo que los hispanos esperan de las marcas, sus productos y servicios.

Mientras tanto, el mercado hispano permanece abierto para que las marcas de dominen y capturen una valiosa participación de mercado y rentabilidad, si se hacen correctamente.

Hay pocas marcas que contratan hispanos para puestos en las relaciones públicas, algo que pasó a ser una bomba de tiempo, ya que a estos relacionistas públicos, les dan un poder inimaginario, lo que lo ayudan a inflarse e invitan a los que pueden dominar y hacerles escribir los que ellos quieran. Si alguno le es contrario, lo borran, sin importan que pudiera perjudicar al fabricante. Pero no se preocupan, ya que sus jefes ni les ponen atención.

Hay marcas que evitan al mercado Hispano, como Subaru. Un día de casualidad me invitaron a una presentación de ellos, y me encontré con su jefa de mercadeo. Una muy simpática japonesa. Le pregunte porque Subaru no esta anunciándose en el mercado Hispano. Me dijo: "No tenemos nada que hacer ahí". Ya no me invitaron mas.

Si el diseño y el enfoque de las estrategias del mercado hispano de una marca no se crean correctamente, el perfil de riesgo aumenta exponencialmente, y nunca se puede esperar capturar un nivel significativo de éxito y compromiso.

De hecho, ocurrirá lo contrario, ya que los consumidores hispanos recordarán cómo una marca no fue auténtica en su enfoque. Y en mis 35 años en el mercado hispano de autos, puede enumeras a varias que han hecho anuncios desastrosos.

Algo es cierto, es imposible que las marcas ganen en el mercado hispano cuando no están comprometidas a participar auténticamente con ellas, ya que los consumidores hispanos esperan comprometerse con una marca que está dispuesta a comprometerse con ellos.

Ganar el mercado hispano no es un enfoque de cumplimiento a corto plazo; exige un compromiso a largo plazo para ayudar a curar la crisis de identidad a través de un compromiso auténtico.

De hecho, si piensa en términos generales del mercado, qué marca ha ganado en cualquier mercado sin comprometerse a participar auténticamente con su público objetivo.

Cuáles son las 10 marcas más influyentes con los hispanos

Se espera que Kia y Hyundai reporten en grupo para el futuro y tomen el cuarto puesto en conjunto, y lleguen al tercero para el 2020. Jeep sobrepasara a Dodge, y más adelante Volkswagen hará los mismo para dejar a Dodge último en la tabla de los 10.

Estas cifras no han sido actualizadas desde el 2016, por lo que habrá cambios con las actualización del 2020.

1-Toyota 16,90%

2- Honda 12.60%

3- Nissan 11.70%

4-Chevrolet 9,10%

5-Ford 8.50%

6-Kia 4,60%

7-Hyundai 4,50%

8-Dodge 3,70%

9-Jeep 3,50%

10-Volkswagen 2,50%

* Fuente: Polk de IHS Automotive.