Los dos autos que nacen juntos pero se venden diferentes y por separado

El Fiat 500X número 500.000 se ha producido en la planta de Melfi, en el sur de Italia, planta que produce los modelos del Fiat 500X y Jeep Renegade, que comparten la plataforma, y son destinados a la exportación para más de 100 países en todo el mundo.

Este uso compartido de la plataforma, es definido cuando dos vehículos son en gran parte similares con diferentes marcas. Es una forma barata y rápida para que una marca agregue un nuevo modelo a la línea.

A veces es un éxito, a veces no y otras es compartir el limón. Uno de los casos más interesantes de compartir plataforma que está sucediendo en la industria automotriz, es el que se encuentra entre el FIAT 500X y el Jeep Renegade.

Aunque son mecánicamente idénticos, los números de las ventas son muy diferentes, ya que el Jeep Renegade vendió mas de 100.000 unidades en los Estados Unidos, mientras que el Fiat 500X un poco más de 5000, lo que le da la tónica sobre la confianza del consumidor hacia la marca italiana, que esta última en fiabilidad.

Pero lo peor no está aquí, ya que está en la depreciación. Un Fiat 500X usado es bastante más barato que un Renegade, igualmente equipado, del mismo año, y similares en cantidad de millas.

Por lo que si usted es de lo que les gustan los verdaderos limones, y se enamoró del Jeep Renegade y no llega con su dinero, no se preocupe, ya que hay un Fiat 500X que será igual que al Renegade y no le romperá el bolsillo.

Esta historia es como la de los mellizos que son separados al nacer. Uno se cría con una familia humilde y otra con una familia rica. En concepto son diferentes, pero en la realidad son iguales.