¿Cuál es la peor marca de automóviles que se vende en Estados Unidos?

En Estados Unidos, se venden decenas de marcas de automóviles, además de los nacionales, los otros son mayoría de los fabricantes que provienen son de Japón, Corea del Sur, Italia, Inglaterra y Alemania.

Y hay dos marcas son inglesas, siendo una de ellas la peor marca de autos nuevos que se vende en el país, basada en una de las compañías de investigación de automóviles más reconocidas del mundo.

J.D. Power acaba de publicar su Estudio de calidad inicial 2019. Las calificaciones se basan en la cantidad de problemas que tienen los propietarios o arrendatarios en los primeros 90 días que tienen sus autos.

Más de 30 marcas de automóviles fueron calificadas, y la peor posición, la última, fue ocupada por Jaguar.

Paremos aquí. Pero no era Fiat la peor desde que desembarco al país?. Sí, pero la marca Italiana no quiere que J.D.Power lo deje arrinconado a un abismo, y no apareció en el estudio, al igual que Tesla.

La muestra del estudio de J.D. Power es enorme, donde se encuestaron 76,256 compradores y arrendatarios, que adquirieron sus autos en 2019. Y la escala es simple.

¿Cuántos problemas hay por cada cien vehículos de cada marca? El promedio de la industria era de 93. Jaguar tenía 130. Por lo que supero y con creces los problemas de ls demás marcas.

Por ejemplo, el Jaguar XJ, está entre los autos que nadie en Estados Unidos quiere comprar más, por tantos problemas que les ha causado a sus propietarios. Los problemas mecánicos de Jaguar son legendarios, y estos problemas se remontan a décadas.

La segunda marca peor fue Land Rover, en 123. Land Rover comparte una empresa matriz con Jaguar, Tata Motors de India.

La marca de vanguardia que llego al tope en la lista de J.D. Power estuvo en manos de Genesis, que es la división de lujo de Hyundai. Su puntaje fue de unos bajos 63.

El problema de Jaguar probablemente no haya sido ayudado por el hecho de que la marca ha tenido una serie de propietarios. Antes de Tata, estos incluían British Motor y Ford.

Jaguar ha luchado bajo la propiedad de Tata. Jaguar Land Rover, la compañía que fabrica ambas marcas, y que registró una pérdida trimestral récord a principios de este año.

Jaguar vendió solo 2.021 vehículos en mayo, un 15% menos que el año anterior, y es una marca de nicho en los Estados Unidos. Entra en la categoría de automóviles de lujo, cuyas ventas están dominadas por Mercedes, BMW y Lexus.

En un campo tan abarrotado, un tropiezo en la reputación de calidad solo puede empeorar la pequeña participación en el mercado de Jaguar.

Le va a hacer muy costoso a la marca retomar algunas ganancias netas en Estados Unidos, ya que nunca ha sido una marca fiable, y luego de que Ford le lavó la cara, la mayoría de sus viejos compradores que estaban acostumbrados a los problemas mecánicos, pero masoquistas de Jaguar por imagen, dejaron de serle fiel y se cambiaron a Lexus o Infiniti.

Hoy Genesis que se convirtió en una marca muy fiable, tiene sus sedanes con algún parecido a los Jaguar, por lo que para los amantes de los autos ingleses, el cambio a la marca Coreana de lujo, no es tan fuerte.