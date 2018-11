Revelan causa de muerte de Stan Lee

Stan Lee, creador de Spiderman y Capitán América, falleció por una falla cardiaca y respiratoria, según reportó el portal TMZ.

El certificado de defunción señala que previamente el escritor sufrió de una neumonía y que falleció a las 9:17 horas del 12 de noviembre. El documento informa también que las cenizas fueron entregadas a su hija.

Como el principal escritor de Marvel Comics y posteriormente como editor, Lee era considerado por muchos el arquitecto de los cómics contemporáneos.

Revivió a la industria en la década de 1960 al incluir los atuendos y la acción que ansiaban los jóvenes lectores y al mismo tiempo insistir en historias más sofisticadas, diálogo avanzado, sátira, ciencia-ficción e incluso filosofía.

Millones acogieron su rara mezcla de fantasía realista, y muchos de sus personajes, incluyendo a Spider-Man, Hulk y los X-Men, se convirtieron en estrellas de Hollywood.

Entre los proyectos recientes que Lee ayudó a convertir en realidad se encuentran filmes como “Avengers: Infinity War”, “Black Panther” y “Guardians of the Galaxy” y series de televisión como “Agents of S.H.I.E.L.D” y “Daredevil”.