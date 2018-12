La Navidad en el Castillo de Hogwarts deja caer la nieve, mientras El Grinch hace de las suyas

El pasado fin de semana los visitantes pudieron ver caer la nieve en medio de las celebraciones de “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter” que ya comenzaron en Universal Studios Hollywood.

Y es que el espíritu navideño ya llegó al famoso parque temático y sobre todo al Castillo de Hogwarts que cada noche se transforma en una deslumbrante proyección de luces y animaciones musicales totalmente sorprendente.

Además la pintoresca ciudad de Hogsmeade brilla con la decoración que reina en cada rincón del lugar, donde la festividad anual reúne también al Coro de las Ranas, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus gigantescas ranas que cantan en el escenario frente al imponente castillo.

El ambiente muestra una amplia selección de adornos navideños que hacen brillar más “El mundo mágico de Harry Potter”, además se pueden apreciar globos decorativos de nieve, guirnaldas, banderines y mucho más.

“Christmas in The Wizarding World of Harry Potter” se lleva a cabo todos los días hasta el 6 de enero de 2019.

Al caer la noche “La Magia de la Navidad en el Castillo Hogwarts" ilumina la Escuela de Magia y Hechicería Hogwart con imagenes coloridas e impresionantes animaciones dimensionales que bailan sobre el Castillo de Hogwarts en conjunto con un arreglo musical de las películas de Harry Potter.

Se recomienda entrar temprano, incluso antes de que comience a anochecer porque se forman enormes filas para poder ingresar a la aldea del Castillo de Hogwarts. La atracción visual se observa de pie y desde cualquier rincón de la aldea que se pueda apreciar el castillo. No necesitas estar muy cerca para disfrutar de la magia.

También El Grinch

En esta temporada “Grinchmas” también regresa a Universal Studios Hollywood con la Who-celebración que incluye al emblemático Grinch, su perrito fiel Max y muchos de los Whos de Who-ville que te esperan para tomarte todas las fotos que quieras.

El evento anual cobra vida con un imponente árbol "Grinchmas" de más de 60 pies de alto donde Martha May Who-vier y las Who Dolls toman el escenario central para protagonizar actuaciones musicales en esta temporada Navideña con estilo.

Los Who-liday Singers -un conjunto de chicos de música hip-hop interpretan temas con una mezcla de canciones favoritas navideñas y de pop-rock.

“Grinchmas” ya comenzó el pasado fin de semana, pero continua este fin 8 y 9 de diciembre y después todos los días a partir del 14 de diciembre y hasta el 30 de diciembre de 2018.

Decoración navideña con estilo fantasía se extiende por todo el parque temático incluyendo “Despicable Me Minion Mayhem” y “Super Silly Fun Land”, que curiosamente todavía tiene las caídas de agua a pesar de la baja de temperature de estos días. Las festividades navideñas en Universal Studios Hollywood esta incluido con el precio de admisión al parque temático.

A las afueras del parque, en el Universal CityWalk, un espectacular árbol de Navidad de 40 pies de altura brilla con luz LED en el área de la plaza 5 Towers, donde Santa Claus hace apariciones diarias y se toma fotos con los visitantes, quienes pueden disfrutar de su presencia hasta el día de Navidad.