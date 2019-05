Arranca la gira de los Jonas Brothers en agosto

La emblemática banda Jonas Brothers que se popularizó a inicios del 2000 se prepara para su regreso tras haberse separado.

Se preparan para su nueva gira "Happiness Begins", que lleva el mismo nombre de su álbum homónimo.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación informó que el tour arrancará el próximo 7 de agosto en la Arena American Airlines, de Miami y llegará a la ciudad de Los Ángeles el día 20 de octubre en el Hollywood Bowl, mientras que llegará el 6 de octubre al Honda Center de Anaheim.

#HappinessBegins officially drops June 7th but you can pre-order and pre-save it right... NOW! https://t.co/gICiw5QJiD pic.twitter.com/mgxHjVGP0Z

Nick, Joe y Kevin, la fmosos hermanos, ofrecerán un total de 40 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, y contarán con Bebe Rexha y Jordan McGraw como invitados especiales.

Get ready for an epic @BBMAs performance by the @JonasBrothers TONIGHT!



See the full list of performers here: https://t.co/OfmWKjLHW5 #BBMAs pic.twitter.com/mU8lH7TtxD