Ana Gabriel recibe sombrerazo en un concierto

La cantante mexicana, Ana Gabriel fue golpeada por un objeto en pleno concierto en la Feria Querétaro 2018, México. El objeto que le lanzaron a la sinaloense fue un gran sombrero y las imágenes quedaron grabadas por los asistentes y el video se hizo viral en minutos.

El hecho se dio durante la interpretación del tema Evidencias, la intérprete no dudó en detener a los músicos que la acompañaban para manifestar su incomodidad por el golpe recibido.

"Vengo con mucho respeto a cantarles. Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo aviente, porque yo no estoy preparada para recibir su sombrero", dijo la artista.

Después de eso la intérprete de "El Cigarillo" solicitó a las personas de seguridad que sacaran del lugar al causante del incidente, para poder continuar con su show.

Durante unos segundos el público continuó coreando la canción, sin embargo, al ver la molestia de la intérprete comenzaron a chiflar hasta que Ana indicó que podían continuar.

Después de varios minutos, la artista continuó con sus mejores canciones por más de dos horas, deleitando a los presentes con sus éxitos a pesar del rato dificultoso que vivió.