Así el brasileño Rafael dos Anjos sometió a Kevin Lee

El excampeón de peso ligero de UFC, Rafael dos Anjos, sometió al peso welter Kevin Lee en el cuarto asalto del evento principal del sábado por la noche en Rochester.

Con el triunfo, el campeón de las 155 libras mejoró su récord a 4-2 en peso welter.

BACK IN THE WINNER'S CIRCLE! #UFCRochester pic.twitter.com/BYROGCJTyc

Dos Anjos, de 34 años, estaba ganando 2-1 en las tres tarjetas hasta que llegó la sumisión al estrangular a su rival.

En el primer asalto el brasileño recibió un golpe en el rostro que lo hizo visitar la lona, aunque reaccionó rápidamente.

“Sabía que iba a venir fuerte en los primeros rounds. Utilicé mi experiencia y Jason Parillo me dijo sobre algunos ajustes que tenía que hacer en el cuarto round. Seguí con mi jab y no lancé tantos golpes”, declaró.

"I want to be champion."@RdosAnjosMMA is back on track after #UFCRochester! pic.twitter.com/NVuVlP7mDA