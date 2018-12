Hoy Alfonso Cuarón invita a la audiencia de Netflix a un 'Romatón'

¡Que comience el 'Romatón'!

Con el estreno hoy en Netflix de su nueva película, Roma, Alfonso Cuarón invita al público a que se reúna para verla y tener así una experiencia cultural colectiva.

"Este fin de semana estamos invitando a la gente a verla a través de la plataforma de manera comunal.

"Que comunidades hagan proyecciones de la película, que invites a 'banda' a verla a tu casa, que pongas tu sábana en una pared para verla con los vecinos", compartió el cineasta, en entrevista telefónica desde Italia.

El banderazo de inicio del maratón se vivió anoche, con la proyección del filme en la ex residencia presidencial de Los Pinos y en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de manera gratuita.

"Lo que más me emociona es la respuesta y solidaridad que ha tenido el público en México con la película, el abrazo emocional que le ha dado.

"Exhibirla en un lugar (Los Pinos) que era a puerta cerrada y de privilegios, haciendo que la gente reclame los espacios para tener una experiencia colectiva de una cinta que, de alguna manera, habla de los aspectos de identidad de los mexicanos, también me alegra muchísimo".

Aunque a partir de hoy Roma está disponible en la plataforma, continuará su exhibición en cines de México.

"Invito a la mayor cantidad de gente a que la pueda ver en una sala porque pueden tener una experiencia más completa de la película".

Para el galardonado realizador, su mayor deseo es que el filme biográfico, sobre su niñez en los años 70, encuentre en la gente un nuevo hogar.

Y si bien se perfila para hacer historia, pues podría convertirse en la primera producción mexicana en ser nominada al Óscar como Mejor Película, tras sus nominaciones a los Globos de Oro, Critics' Choice Awards y el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Morelia, para Cuarón el mayor reconocimiento es, precisamente, el éxito del 'Romatón'.

"Ya hice mi trabajo, lo demás no me corresponde y ya no está ni en mis manos.

"Cuando puedes hacer una película que se puede convertir en una experiencia cultural colectiva, ¡ese es el premio!", concluyó.