7 maestros que hicieron lo peor con sus estudiantes, tú decides cuál fue el más cruel

En la #Semana de Apreciación del Maestro, se destacan a aquellos profesionales que hacen todo lo posible para que sus estudiantes obtengan una educación de calidad, y una estancia placentera en la escuela. Sin embargo hay maestros que dejan mucho de qué hablar por su comportamiento inadecuado y abusivo.

Estos maestros son recordados una y otra vez en las redes sociales para dejarles saber que la verdad de sus actos siempre sale al aire tarde o temprano.

Youtube Jazlyn Freel explica que su maestra decidio castigarla severamente por querer hablar. Jazlyn Freel explica que su maestra decidio castigarla severamente por querer hablar. (Youtube) (Youtube)

Le cubre la cara con cinta

1 Entre estos casos, se encuentra una maestra de una secundaria en Miramar, Florida, quien decide pegarle cinta adhesiva a su estudiante Jazlyn Freel, de 13 años. Al parecer la niña había hablado mucho y le llenó la cara de la cinta. El caso se hizo viral en las redes sociales, y la maestra dijo que solo era una broma que le hacía a la alumna por hablar mucho, pero la madre de la menor se quejó con la escuela y la maestra fue amonestada en el 2011.

memes memes

No existe Santa Claus

2 No obstante, otros indican que no hay peor maltrato que el quitarle la inocencia a los niños. En la escuela primaria de Royston, Oldham, la maestra suplente Angela McCormick acabó con la ilusión de todos sus alumnos al decirles que Santa Claus no existía y que eran los padres quienes les dejaban los regalos debajo del árbol. La escuela tuvo que pedir disculpas a los padres en el 2008, mismo año que ocurrió el incidente, y la suplente no volvió a ser contratada.

Youtube Youtube

DVD sexual

3 Nadie niega que ese fue un comportamiento pésimo, pero muchos admiten que entre los peores maestros se encuentra en Elk Grove, California. La maestra Crystal Defanti envió un DVD a casa con los niños a fin de año. La grabación muestra lo que hacen los estudiantes durante el curso, aunque tambien se ven unos segundos donde Defanti hace actos sexuales. El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove les pidió a las familias que regresaran o se deshicieran del DVD. No se sabe qué sanciones (si las hubiera) se le impusieron a la maestra.

Youtube Youtube

Se burla de su peinado

4 No obstante, el caso de Ukailya Lofton, una niña de 7 años de edad, también es cruel. Ocurrió en la Escuela Primaria Overton, en Chicago en el 2011. Su profesora, a la que pareció hacerle mucha gracia el peinado de la niña con trencitas y dulces colgando, subió las imagines a su perfil de Facebook para burlarse de ella con sus amigos diciendo que se veía ridícula. Tras la queja, la profesora retiró las fotografías y pidió disculpas.

Youtube Linday May Linday May (Youtube) (Youtube)

Lo sangra pegandole

5 Una maestra que decidió lastimar físicamente a su alumno fue Linda May, de 57 años, quien hirió a un pequeño de 12 años con discapacidad con una barra de pegamento en el 2010. La profesora, en un arrebato de histeria, golpeó fuertemente el dedo pulgar del menor hasta hacerlo sangrar. Aunque pidió disculpas, el caso fue llevado a juicio.

Youtube Foto que captura ataque de estudiantes y maestro Foto que captura ataque de estudiantes y maestro (Youtube) (Youtube)

El big bully

6 Otro caso en el estado de Washington, el profesor John Rosi participa e incita a otros estudiantes de 13 años de edad, a molestar y agredir a uno de sus compañeros de clases. Uno de los participantes grabó el video en el que se muestra cómo el maestro tira al suelo a su estudiante, le da un codazo en el abdomen y lo estiran de brazos y piernas. El maestro fue suspendo por diez días y se mudó a otra escuela.

Los humilla por su olor

7 Una profesora con 20 años de experiencia, rociaba a niños con aromatizante porque decía que olían a curry y a cebolla. La maestra Elizabeth Davies, también hacia que los menores se lavaran las manos con un desinfectante de pino. Davies fue llevada a juicio y despedida por el trato que les daba a los niños.