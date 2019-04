10 detalles infalibles que las mujeres AMAN de los hombres

Los memes que se burlan del amor, la mujer enamorada, el hombre que busca una dama para el resto de su vida y la relación perfecta, se virilizan en las redes. Sin embargo, mucha gente en realidad busca como atraer al sexo opuesto. Estos son los 10 detalles que las mujeres aman de los caballeros.

Ser detallista: A toda la mujer le encanta cuando el hombre que la pretende o lleva una relación con ella, se tome el tiempo para darle flores, hacerle cartas de amor, que le deje un texto diciendo que la quiere, que la despierte con besos, le regale un dulce, le lleve comida al trabajo... y que la consienta.

Ayudarle con el mantenimiento de su auto: Muchas mujeres tienen problemas con mantener su carro en buenas condiciones. Una llanta a punto de poncharse no está ma cambiar, ni tampoco cambiar o agregar aire, ponerle aceite al auto, llevarlo a lavar… etcétera”.

Hacer cosas del hogar: Cuando ellas estan apuradas, no cae mal un compañero que las sorprenda con desayuno en la cama, o se ofrezca a cocinar una deliciosa cena después del trabajo o haga de un día simple un día especial con algo que a ella le gusta. A las mujeres les fascina cuando a él no le viene el papel del mandilón, y se ponen a lavar trastos o limpiar la casa.

Un aliento súper fresco: No hay nada mejor que cuando él se acerca oliendo a fresco, y no con olor a cebolla, ajo o la cerveza del día anterior. El mal olor bucal desalienta a toda persona al contacto físico.

Que no sea coqueto con las amigas de ella: Lo peor que puede experimentar una mujer es una pareja que sonríe con las amigas de ella, les pone atención y es detallista con ellas mientras que a ella la ignora. Las mujeres les huyen a estos hombres.

El olor a limpio lo es todo: Quien haya dicho que a las mujeres les atrae el olor a sudor, está equivocado. Una cosa es bañarse y de inmediato sudar al hacer ejercicios, y la otra es permitir que el sudor permanezca varias horas en las axilas. Las mujeres también huyen de los hombres con olor a ajo, cebolla, alcohol y suciedad.

Que no la compare con otras chicas: Créanlo o no hay caballeros, si les puede llamar así, que se la pasan hablando del cuerpo de otras mujeres, la forma en la que visten otras mujeres y hasta los talentos que tienen, todo esto mientras hacen de meno a la mujer que tienen a lado. Si no les gusta la pareja, simplemente cámbienla y ya.

Que la escuche: No hay nada peor que un hombre poniéndole más atención a la televisión cuando ella está hablando de un tema que le afecta. La mujer busca que cuando platica, su pareja le responda con compresión y sin enojo o burla.

Que la motive: Si el plan de ella es llegar a ser presidente de la nación, y su novio le dice que “es maravilloso” y que ella puede lograr todo lo que se proponga y encima le sugiera ayuda. Esta es la actitud que todas aman.

Que no se emborrache a lo bruto: Créanlo o no, a las mujeres les encantan los hombres que saben tomar un par de tragos y divertirse sin ponerlas en ridículo con las amistades o en riesgo detrás del volante. El caerse de borrachos, discutir, pelear o llorar no tiene nada sexy.