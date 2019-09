¿Se casó Verónica Castro con Yolanda Andrade?

La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade insinuó que se casó con Verónica Castro y “La Chaparrita” (como se le conoce a Castro) lo niega rotundamente.

No hay pruebas, y a juzgar de muchos, se trata solo de un “chisme”, insunuación y busca de fama y popularidad por parte de Andrade.

La popular Castro, incluso, considera todo esto como una falta de respeto.

Andrade insinuó reciéntemente que se casó en una boda simbólica en Amsterdam con Castro y desde entonces la controversia no para de crecer.

Supuestamente ambas se habrían casado hace 20 años en aquel país, algo que Castro ha negado y considerado lo que está ocurriendo incluso como una falta de respeto.

En un video reciente en Instagram, Andrade dijo que ella tenía fotos y videos que comprueban lo que dice, y repetidamente insiste que se le puede mentir a todos pero no a uno mismo.

La conductora, de 47 años, dijo en una reciente entrevista, que le duele la forma en la que terminó la relación con la mujer con la que vivió momento tan importante en su vida y pidió a sus seguidores detener la violencia y los mensajes de odio por las redes sociales.

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”, dijo presentadora y también actriz de telenovelas.

“Ya escuché que ya no me quieres, pero yo la verdad sí te quise mucho y sí duele porque mira cómo acabamos y sí es cierto, esto pasó hace 20 años, nunca me imaginé que algo tan bonito y un momento tan importante fuera a terminar en un chisme así tan corriente”, compartió la presentadora de “Consecuencias con Joe”, en la segunda parte de la entrevista que ofreció a Primer Impacto Univision.

“Invito a Verónica a la paz, que no esté embarrando a gente que no debe de, que la cosa fue entre ella y yo y que yo le ofrezco la paz y a la gente que me está insultando, yo tengo la verdad, ¿qué quieren que les ponga la foto y el video y dejarla a ella peor, para qué (...) no podemos lastimarnos así, si nos quejamos de la violencia, de la falta de respeto, por qué nosotras nos estamos lastimando tanto, si nos quisimos”, dijo Andrade.

“Aquí hubo mucho amor, y mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos. En la salud, en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes. Y sería una pena que yo me pudiera a dar explicación y momentos, porque le va a ir peor a ella”, agregó en el video.

Por su parte, Castro le respondió a Andrade en un programa mexicano. Dicha entrevista fue transmitida por el programa matutino Un Nuevo Día, de Telemundo.

“Yo nunca me he casado, si no me casé con el padre de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda?”, dijo la Chaparrita en una entrevista telefónica transmitida por el programa Un Nuevo Día. “La verdad es que a mí me avisó Yolanda hace ya muchos años, casi 20 años, que se casaba y se iba a Europa...lo que pasa es que yo no voy a decir con quién me dijo”.

“Me da mucha pena desilusionarlos”, dijo.

“Ya no sé si tomarlo como risa o si enojarme”, dijo Castro. “Y en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana tampoco en esta vida y tampoco entiendo por qué está haciendo esto”.

Castro dijo que esto que está ocurriendo a la edad que tiene es ya (67 años) una falta de respeto, más que una cosa graciosa.

Castro ha desmentido igualmente otras afirmaciones de Andrade desde su cuenta de Instagram.

En general, Castro ha recibido mensajes de apoyo en sus redes sociales.