Legendaria actriz mexicana Verónica Castro anuncia que se jubila

Despues de 53 años, la tan querida y popular actriz y presentadora mexicana Verónica Castro, anunció su jubilación.

A través de su cuenta de Instagram, Castro anunciaba que se retiraba.

Con el fondo musical de una de las canciones de su hijo, el cantante Cristian Castro, la “Chaparrita” de México, como se le conoce, le daba el adiós a su público.

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós”, escribía Castro.

“La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años... Quiero mi paz. DLB!”.

Castro estuvo envuelta recientemente en una fuerte controversia debido a las insinuaciones de las también actriz y presentadora Yolanda Andrade, quien dejó entrever en varias entrevistas que se habría “casado simbólicamente con Castro hace ya más de 20 años”.

Castro ha negado rotundamente estas afirmaciones o insinuaciones.

Al anuncio de Castro le llovieron mensajes de apoyo y admiración, que pudieran resumirse con el mensaje de una de sus fans @yoyis67 en Instagram:

“Creo que las personas que hemos seguido su gran carrera profesional y personal no nos importan lo que últimamente ha salido en las noticias porque lo que vale al menos para mí es su gran trayectoria que tiene, los grandes trabajos que ha realizado, lo gran mamá que ha sido y lo buen ser humano que es. Yo sé que muchas de las veces un comentario puede destruir toda una vida, pero créame que esto que le paso a usted no la destruirá porque la conocemos. Así que ánimo y queremos seguir viéndola, queremos seguir disfrutando su trabajo. Le mando mil bendiciones y un gran abrazo”.

