Sting viene al Seminole Hard Rock

Sting, una leyenda viviente del rock, ganador del Premio Grammy en 17 ocasiones, tanto con The Police como solista, se presentará en el concierto ‘My Songs’, el sábado 9 de noviembre, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood.

Los boletos ($255, $180, $130, $90 y $70) salen la venta el viernes 26 de julio a las 10 am.

Todos los asientos están reservados y disponibles en los puntos de venta de Ticketmaster y en línea a través de www.myhrl.com, www.ticketmaster.com. Las puertas se abren una hora antes de mostrar la hora de inicio.

Los miembros del Club de Fans de Sting’s tienen la oportunidad de acceder a los boletos de preventa antes del público en general visitando www.sting.com.

Actualmente en gira por Europa, el concierto de ‘Mis Canciones’ de Sting es un espectáculo dinámico y nostálgico que presenta sus canciones más queridas, escritas a lo largo de la prolífica carrera de 48 años.

Aclamado por una “actuación magistral de principio a fin”, los fanáticos pueden esperar escuchar “Englishman In New York”, “Fields Of Gold”, “Shape Of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Message In a Bottle ”y muchos más, con Sting acompañado por un conjunto eléctrico de rock.

Sting viene al sur de Florida. No te lo pierdas. (Jorge Guerrero)

Elástico, heterogéneo y flexible, el músico británico brinda un show en el que inevitablemente regresa con cada tema a las bases de The Police. Y lo hace, con o sin intención, no solo en los temas que convirtieron en legendaria a la banda encargada de refrescar el pop a finales de los setenta, también en sus nuevas canciones o en algunas de las antiguas, devueltas a los cánones de sus inicios.

<b>Un genio</b>

Gordon Matthew Thomas Sumner,mejor conocido como Sting, se destacó como el principal compositor, cantante y bajista de la nueva banda de wave rock The Police desde 1977 hasta 1984.

Artista y activista, nació en Newcastle, Inglaterra, antes de mudarse a Londres en 1977 para formar The Police con Stewart Copeland y Andy Summers. La banda lanzó cinco álbumes de estudio, ganó seis Grammy Awards y dos británicos, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.

Hijo de lechero y peluquera, casado y también divorciado, con seis hijos y otros tantos nietos y una fortuna superior a los $200 millones; palacios, viñedos, rodeados de Picasso, melodias de Yo-Yo-Ma o Bach, Sting sigue tan activo como nunca.

Como uno de los artistas solistas más distintivos del mundo, Sting ha recibido 11 Grammy adicionales, dos británicos, un Golden Globe, un Emmy, cuatro nominaciones al Oscar (incluida la nominación de 2017 de “The Empty Chair” de JIM: THE JAMES FOLEY STORY ), una nominación al TONY, el Premio de la revista Billboard Century y la Persona del Año MusiCares 2004.

También miembro del Salón de la Fama de los Compositores, recibió el Kennedy Center Honors, el American Music Award of Merit y el Polar Music Prize.

Sting ha sido galardonado con Doctorados Honorarios de Música por la Universidad de Northumbria (1992), Berklee College of Music (1994), Universidad de Newcastle upon Tyne (2006) y Brown University en su 250a ceremonia de graduación (2018).

A lo largo de su ilustre carrera, Sting ha vendido cerca de 100 millones de álbumes de su trabajo combinado con The Police y como solista.

Siguiendo su álbum aclamado por la crítica, 57 y 9, su primera colección de rock / pop en más de una década, Sting y la estrella del reggae, Shaggy, lanzaron un álbum en conunto con influencia isleña, titulado 44/876, que se basa en las conexiones del corazón humano con la música.

Con su título que hace referencia a los códigos de su país de origen, 44/876 ante todo honra el amor mutuo del dúo por Jamaica: la patria de Shaggy y el lugar donde Sting escribió clásicos tales como “Every Breath You Take” de The Police.

A principios de este año, Sting fue honrado en los BMI Pop Awards por su exitoso single “Every Breath You Take”, que se ha convertido en la canción más interpretada, con 15 millones de reproducciones de radio, del catálogo de más de 14 millones de obras musicales de BMI.

El 24 de mayo, un nuevo álbum titulado Mis canciones, con interpretaciones contemporáneas de sus éxitos más famosos, fue lanzado y seguido por una gira de verano europea del mismo nombre.

El tour se reanudará en el otoño con conciertos confirmados en Asia, Europa y los Estados Unidos.

Así mismo, Sting encabezará el próximo año una residencia en Las Vegas, “Mis canciones”, que se inaugurará en The Colosseum en Caesars Palace el viernes 22 de mayo de 2020.

Polifacético y experimentall, el artista ha figurado en más de 15 películas y fue productor ejecutivo de la aclamada crítica A Guide to Recognizing Your Saints, y en 1989 protagonizó The Threepenny Opera en Broadway.

Su proyecto teatral más reciente fue el musical The Last Ship, nominado a un TONY, inspirado en sus recuerdos de la comunidad de construcción naval de Wallsend en el noreste de Inglaterra, donde nació y se crió.

Boletos: www1.ticketmaster.com