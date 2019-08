El mes del Spa regresa al Greater Fort Lauderdale con muchas ofertas en los mejores spas

Relájate ahorrando. Y ahorra relajándote.

Si los masajes, los faciales, los tratamientos de belleza es lo tuyo, aprovecha que durante todo el mes de septiembre se celebra el “Mes del Spa” y para celebrarlo en el área del Greater Fort Lauderdale muchos locales están ofreciendo grandes ofertas desde ya, antes que comience el noveno mes del año.

Como novedad este año, la promoción especial ahora incluye agosto además de septiembre. Así que, desde ya puedes disfrutarlo.

El popular evento invita a los residentes y visitantes a desconectarse de lo cotidiano y experimentar algunos de sus spas más codiciados a un precio módico.

Durante el Mes del Spa, los mejores spas del destino ofrecen paquetes y servicios especiales a partir de $99, los cuales incluyen masajes corporales completos, exfoliaciones, masajes faciales, máscaras y tratamientos para ojos y labios.

“El Mes del Spa del Gran Fort Lauderdale es una manera fantástica de experimentar varios tratamientos de spa en lujosos spas con vista al mar y en auténticas boutiques locales de spa”, dice Stacy Ritter, presidenta y directora ejecutiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Fort Lauderdale. “Todos podrían usar un poco de descanso y relajación”.

Y con estas ofertas de spa en la “Venecia de América”, ahora es el momento perfecto para disfrutar de un tratamiento especial.

Y como si esto fuera poco para relajarte, el Mes del Spa también coincide con el Greater Fort Lauderdale Restaurant Month (Mes del Restaurante), una celebración de las mejores ofertas culinarias del destino. Durante agosto y septiembre, los mejores restaurantes ofrecen menús de cena gourmet de tres platos especialmente creados a partir de $35.

Entre los spas participantes en el Mes del Spa del Gran Fort Lauderdale 2019 están:

Fort Lauderdale

• Away Spa, W Fort Lauderdale: ubicado en el cuarto piso del hotel frente a la playa, el spa ayuda a los huéspedes a desintoxicarse, retocarse y repetir con un nuevo menú completo y un espacio renovado.

• Heavenly Spa, Westin Fort Lauderdale Beach Resort: Westin Fort Lauderdale Beach Resort: los huéspedes pueden experimentar un santuario de paz y tranquilidad que toca el alma, dicen.

• Majesty Day Spa:desde el momento en que entras, te embarcarás en un viaje real diseñado para la belleza, la relajación y el rejuvenecimiento.

• Planet Massage: el spa de día ofrece soluciones de primera clase para el dolor y el estrés de terapeutas atentos.

• Pure Spa, Pelican Grand Beach Resort: experimenta tratamientos interiores y exteriores en este íntimo spa de lujo mientras escuchasa el sonido de las olas.

• Spa Atlantic, Atlantic Hotel & Spa: Escápte al santuario frente al mar, donde utilizan elementos nutritivos derivados del mar para mejorar la calidad de la piel y mejorar tu bienestar.

• Spa Q, Hilton Fort Lauderdale Beach Resort: el spa ofrece tratamientos interiores y exteriores para que los huéspedes puedan elegir el tratamiento adecuado para ellos y personalizar tu experiencia de spa.

• The Red Door Salon & Spa, The Galleria Fort Lauderdale: compuesto por expertos de la industria, el equipo puede personalizar cada servicio utilizando mejoras y tecnologías únicas.

• The Ritz-Carlton Spa, Fort Lauderdale: el spa de servicio completo se basa en sus alrededores para ofrecer un retiro inspirado en el océano.

• The Spa at Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa: el oasis junto al mar está ubicado en las playas privadas del complejo spa del sur de Florida.

• The Spa at Auberge Beach: elementos del mar, la sal, la arena y el sonido fluyen abundantemente en el nuevo spa, donde la sensación de “vitalidad revivida” es el corazón de cada tratamiento de bienestar.

• The Spa at Lago Mar Beach Resort & Club: El spa es famoso por su combinación única de elegancia europea contemporánea y compromisos con las tradiciones de spa antiguas.

• The Spa at The Grand Resort and Spa: el spa de día de servicio completo se encuentra dentro del principal balneario de hombres gay de Fort Lauderdale.

Hollywood

· St. Somewhere Spa, Margaritaville Hollywood Beach Resort: Un inspirador retiro frente al mar, el spa ofrece tratamientos con elementos tropicales aromáticos.

· The Diplomat Spa + Wellness, The Diplomat Beach Resort: Inspirado en los elementos y el entorno natural de la costa atlántica, el spa da la bienvenida a los huéspedes a descomprimirse en el santuario frente al mar.

Plantation

· Contour Day Spa: El spa ofrece una rara combinación de necesidad y lujo. Los tratamientos extraen toxinas del cuerpo para promover un estado natural de salud y bienestar.

· Karma Seven: Este spa se ha convertido en un favorito local, que ofrece servicios de salón y spa, así como servicios de spa médico e hidroterapia.

Pompano Beach

· SiSpa, Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach Resort & Spa: El spa refleja la majestuosidad tranquila del océano y ofrece un oasis a pocos pasos de la playa de Pompano.

Weston

· aLaya Spa, Bonaventure Resort & Spa: El spa es un oasis de tranquilidad y se ha asociado con Intraceuticals Skincare para ofrecer servicios que incluyen ingredientes que solo se encuentran en los Everglades.

· Holistic Spa & Wellness Center: Un ambiente relajante tipo Zen completo con fuentes y acentos terrosos mejora su viaje hacia la mejora personal.

Se pueden aplicar impuestos y propinas adicionales al costo del tratamiento original. Para obtener más información o reservar un servicio, visita www.sunny.org/things-to-do/spas-and-wellness/spa-month.

Both deals can be combined with other destination-wide promotions, including the Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau’s Vacation Like a VIP package, offered exclusively at the destination’s upscale Lauderdale Luxe Collection, and the 2-for-1 Summer Savings Program, which includes more than 45 buy one, get one special offers on land, sand and sea attractions.

¿Te animas a más?

Ambas ofertas se pueden combinar con otras promociones locales, entre las que están el paquete Vacation Like a VIP, que se ofrece exclusivamente en la exclusiva colección Lauderdale Luxe del destino y el Programa de Ahorros de Verano 2 por 1, que incluye más de 45 compre uno, obtenga uno, con ofertas especiales en tierra, arena y atracciones marinas. Visita

www.sunny.org/things-to-do/spas-and-wellness/spa-month.