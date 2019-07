Telemundo estrena el Preso No.1 el martes 30 de julio

De un relato relacionado con el mundo del narcotráfico con La Reina del Sur, Telemundo se muda ahora a un drama enfocado principalmente en el mundo político con El Preso No.1.

Desde el martes 30 de julio, la cadena estrena una nueva “súper producción”, como la describe el canal, El Preso No. 1.

En esta nueva trama, que se trasmite en horario estelar de lunes a viernes a las 10 p.m./9c, un hombre inocente tendrá que luchar contra todos para limpiar su nombre y desenmascarar a aquellos que conspiran en su contra.

Protagonizada por Erik Hayser, junto a Arturo Peniche - en su regreso a Telemundo luego de una década -, así como Alejandra Ambrosi, Mariana Seoane, Alejandro de la Madrid y Angélica Celaya, El Preso No. 1 cuenta además con la participación especial de Damián Alcázar, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar y Emilio Guerrero.

“La narrativa de esta super producción y la convincente interpretación de Hayser, así como el resto del elenco de primera, crean una historia electrizante que cautivará a la audiencia desde el inicio, mientras descubren el oscuro submundo de la política”, advierte la cadena.

El drama político se centra en Carmelo Alvarado (Hayser), un hombre de origen humilde y valores inquebrantables quien, gracias a su carisma e inteligencia, llega a convertirse en el presidente de México.

“Podemos descubrir un poco del mundo del poder, cómo se construyen todas las redes de la política, las redes del poder. Son duras, son difíciles, vamos a estar contando una historia que constantemente va hacia atrás con tres épocas distintas que nos permiten descubrir nuevas capas de los personajes que estamos mirando en el presente”, dijo Hayser.

Carmelo es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió, causando un escándalo en el país. Sin embargo, Carmelo luchará contra el sistema corrupto detrás del esquema de fraude para limpiar su nombre por el honor de su país y su familia.

“El amor por su familia, el amor por su país son los elementos que le ayudan a sobrevivir. Creo que el gran enemigo de Carmelo es el poder”, agrega Heyser sobre su personaje.

A lo largo de 17 años de trayectoria, Hayser ha incursionado en diferentes personajes que lo han posicionado como un actor camaleónico, profundo y de carácter. Estas cualidades lo han llevado a ser reconocido dentro del cine, el teatro y la televisión a nivel nacional e internacional.

Peniche, por su parte, es Pedro Islas, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño del Grupo Impala, un conglomerado de empresas que dirige junto con su amigo y compadre Guido Espinosa Palao.

“Es la lucha del bien contra el mal y el mal a veces se sale con la suya... van a ver suspenso, van a ver violencia, van a ver amor, van a ver pasión. Este thriller político vale la pena verlo”, advierte Peniche sobre la nueva serie.

Peniche es un actor y cantante mexicano legendario. Ha sido protagonista de varias telenovelas al lado de Thalía (María Mercedes), Karla Álvarez y Sabine Moussier (Mujeres engañadas), Leticia Calderón (La indomable, Valeria y Maximiliano, En nombre del amor, A que no me dejas, Mujeres de negro), Erika Buenfil (Amor en silencio, Corazones al límite, A que no me dejas), Victoria Ruffo (Victoria, En nombre del amor, La malquerida), entre otras famosas y grandes producciones.

Y Ambrosi es Carolina Arteaga, una bella y talentosa periodista que inicia su carrera durante el alzamiento zapatista en Chiapas. Así es como conoce a Carmelo, de quien se enamora, pero debe dejarlo ir cuando él va a buscar a su familia.

“Tiene el suspenso, tiene el thriller político, tiene la parte de la familia, del amor y la parte visualmente va a explotar en los ojos del expectador”, dijo Ambrosi sobre la serie.

Interpretando a una mujer fuerte, valiente, inteligente, Ambrosi es una actriz de televisión mexicana, conocida por participar en varias series, películas mexicanas y telenovelas como Dulce Amargo, Las trampas del deseo y Las Malcriadas.

Una producción de Telemundo Global Studios, Preso No. 1 fue co-desarrollada junto a Keshet International (creadores de la exitosa serie Prisoners of War, en la que se basa Homeland).

La serie es escrita por Luis Felipe Ybarra, dirigida por Pitipol Ybarra, Javier Patron Fox y Javier Solas, con Marcos Santana, Mariana Iskandarani y Marcel Ferrer como productores ejecutivos para Telemundo y, Dror Mishani con Shira Hadad, Avi Nir, Karni Ziv y Kelly Wright como productores ejecutivos para Keshet International.

El elenco estelar incluye también a Otto Sirgo, Fernando Ciangherotti, Guillermo Quintanilla, Luis Gatica, Roberto Ballesteros, Carmen Beato, Aldo Gallardo, Eduardo Victoria, Alexis Valdés, Fabiola Guajardo, Erick Chapa, Claudio Lafarga, Diego Klein, y Tomás Goros, entre otros.