Pisco y Nazca: Divertido maridaje de vinos con sazón peruana en dos eventos en el sur de Florida

De los creadores del famoso restaurante de Miami Bulla Gastrobar, los restaurantes Pisco y Nazca ofrecen una experiencia gastronómica peruana “única y auténtica” que combina un ambiente de alta energía y atención al detalle.

Y este 20 y 27 de agosto, estará llevando a cabo dos eventos de maridaje de vinos con los sabores de la internacionalmente apreciada comida peruana en el sur de Florida.

Los eventos tienen lugar durante la cena, de 7 a 9 p.m., el 20 de agosto en el Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar de Kendall, ubicado en 8405 Mills Drive, #Suite 206; y el 27 de agosto en el Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar, ubicado en 8551 Northwest 53rd St. #A101, en Doral.

“Experimenta los vinos de los Andes en Pisco y Nazca, disfrutando de una cena privada de vino de cuatro platos que te sumergirá en la cocina peruana preparada por nuestro chef ejecutivo, mientras degustas vinos de los Andes combinados con cada plato”, advierte la empresa en un comunicado.

Anuncio

Pisco y Nazca son dos ciudades del Perú, pero también son dos aguardientes. El pisco es aguardiente de uva y el nazca es aguardiente de caña. La expresión “estar entre Pisco y Nazca” es para los peruanos una expresión de haber bebido demasiado licor, sin embargo, los restaurantes rescataron estos dos icónicos nombres y buscan promover la mezcla de nombres como una expresión de diversión y disfrute entre amigos y seres queridos en un ambiente social.

Con esa meta, los dos locales del sur de Florida, uno ubicado en The Shops at Downtown Doral y el otro en The Palms at Town & Country plaza en Kendall, (el tercer local está en Washington, D.C.), esperan convertirse en “hogares” que atraigan comensales que regresen habitualmente.

El equipo detrás de Pisco y Nazca ha experimentado la pasión y el orgullo del Perú, lo cual es evidente en el diseño, el ambiente del restaurante y por supuesto, en la cocina.

“Encontramos inspiración para nuevos conceptos a través de nuestros viajes y exploración de nuevas culturas. El equipo quedó impresionado por la pasión y el amor por la comida en Perú y queremos mostrar eso en Pisco y Nazca”, dice Juan Carlos Marchan, Director de Operaciones del grupo de restaurantes Centurion, una empresa creada por entusiastas de la comida que intentan crear locales que destaquen la pasión por la comida en un ambiente vibrante que ponga a los comensales en primer lugar.

Anuncio

Como en Perú

Pisco y Nazca proyecta un ambiente informal, moderno y divertido con tonos terrosos cobrizos, ricos detalles en verde azulado y naranja, pisos de madera de nogal y azulejos de hormigón hechos a mano, todos inspirados en las texturas y colores del paisaje peruano.

En ambos locales del sur de Florida, los huéspedes son recibidos por el extenso bar con una gran exhibición de botellas tipo araña y taburetes de bar diseñados a medida.

Diseñado para crear un espacio de flujo libre entre el comedor y el patio al aire libre, el diseño abierto permite a los huéspedes moverse fácilmente por el espacio y socializar. Ubicadas dentro de cada comedor, dos salas privadas están equipadas con pantallas incorporadas de cortesía y proyectores LCD, perfectos para albergar fiestas privadas.

El menú para compartir se divide en tres secciones: ceviches, platos pequeños y platos de fondo. Con una variedad de ceviche diferentes, Pisco y Nazca ofrece un menú de ceviche típico con opciones que incluyen Nikkei [japonés], atún ahi, mirin, salsa de soja, guisantes wasabi, pepinos, leche de tigre, wonton y sésamo y pescado cremoso, camarones, apio, habanero, y papas.

Entre los platos de fondo destacan los de pescado, camarones, leche de tigre con maracuyá, cancha, choclo y hamburguesa “Bestia”, una C.A.B. de ocho onzas de servida en un bollo de pretzel, chutney de tomate y panca, rocoto con alioli y papas fritas.

Los platos tradicionales peruanos, a precios módicos, también son una parte importante que destacan con orgullo la reconocida sazón con platos como el Lomo Saltado, el arroz con choclo, el chaufa, los camarones, y los calamares fritos, entre otros.

Maridaje de platos tradicionales peruanos con vinos. (Cortesia/Pisco Y Nazca)

Igualmente, de forma regular, los comensales pueden disfrutar en los restaurantes del bar dentro de cada restaurante, los cuales ofrecen cócteles clásicos e innovadores elaborados por el experto mixólogo Joel Mesa.

Anuncio

“Los cócteles exclusivos son un toque moderno en clásicos como el Pisco Punch hecho con Pisco, piña, jarabe de papaya, Inca Kola y amargo de ciruela”, advierte la cadena. “Los cócteles tradicionales peruanos también están en el menú, como el Pisco Sour y variedades de chilcanos”.

Adicionalmente, la extensa lista de cervezas incluye varias cervezas con selecciones artesanales que combinan perfectamente con los diversos platos de ceviche.

Igualmente, la Hora Loca, la “happy hour” diaria de Pisco y Nazca, incluye cócteles a precios especiales, así como cerveza y vino de barril.

Ambas ubicaciones del sur de Florida están abiertas todos los días para el almuerzo y la cena con brunch disponible los sábados y domingos.

Para participar en estos eventos de verano, los comensales deben ser mayores de 21 años y deben haber hecho reserva.

El costo del evento es $55 por persona.

Para hacer reserva en el restaurante de Doral, visita sunsentinel.com/pisco-nazca-doral.

Y para el evento en Kendall, visita sunsentinel.com/pisco-nazca-kendall.

Anuncio

Para más información, visita piscoynazca.com.

yvaldez@sunsentinel.com, 954-225-1078 y @yvonnehvaldezz en Facebook, Twitter e Instagram.