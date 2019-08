Master Chef Latino: Mira quién ganó la segunda temporada... ¿estás de acuerdo?

En una noche de nerviosismo total, los finalistas de la segunda temporada de Master Chef Latino de Telemundo demostraron que saben lo que hacen.

Pero solo uno de los tres finalistas resultó ganador: Lauren Arboleda, llevando en alto el sabor latino pero con bandera colombiana por delante.

Arboleda, una joven colombiana de 28 años, residente de Miami, creció en una finca, en su natal Colombia, donde cultivaban alimentos orgánicos y saludables.

Arboleda se hizo acreedora a $100,000 y el codiciado título de MasterChef.

La conductora Gaby Espino, y los chefs Ennio Carota, Claudia Sandoval y Benito Molina, culminaron las 13 semanas de competencia del reality dominical, donde comenzaron 15 cocineros aficionados y solo quedan tres finalistas: Lauren Arboleda, Javier Seañez y John Pardo.

El sueño de Arboleda siempre fue ser chef, pero sus padres no le permitieron cumplir su objetivo.

Se mudó a Miami, donde estudió mercadeo, conoció a su ahora esposo y son padres de un precioso niño de 3 años y está en espera de un segundo.

Fue durante su dulce espera que Lauren escribió el libro “Pregnancy from the Heart”. En la actualidad, tiene un exitoso blog llamado “Food from the Heart” en el que comparte deliciosas recetas saludables y consejos para una vida mejor.

Hay quienes en las redes están contentos, hay quienes no.

Pero en realidad los tres finalistas demostraron conocer bien de cocina preparando un menú completo, con entrada, segundo y postre.

El otro finalista que ha causado sensación por su habilidad en la cocina y por su lucha diaria y ejemplo de que todo se puede cuando se quiere es John Pardo, un venezolano de 45 años, residente de Miami, quien tiene una historia impactante e inspiradora.

Cuando solo tenía 21 años, recibió un balazo en la espalda que lo dejó parapléjico. En lugar de dejarlo postrado, esta dura prueba lo hizo resiliente y su silla de ruedas nunca ha sido impedimento para alcanzar sus metas. John es protagonista de “El camino de Santiago”, un documental cuyo fin es inspirar a personas con condiciones similares a las de él.

Como buen guerrero de la vida, su siguiente propósito era ganar “MasterChef Latino”, título que, de obtenerlo, dedicaría a su mamá y abuela, pues fueron ellas quienes le inyectaron su pasión por la cocina.

Y el tercer finalista, el “alma de la fiesta” como algunos lo describían en las redes era Javier Seanez, un mexicano de 36 años que vive en Guaynabo, Puerto Rico. Javier se mudó a la isla caribeña porque se enamoró de quien se convertiría en su esposo y aunque su matrimonio, lamentablemente, culminó en divorcio, él sigue echando raíces en la isla, abriéndose paso con sus, cada vez más solicitadas, tortillas artesanales, indica la cadena.

Su sueño es demostrarle al mundo que la cocina mexicana no consiste solo en tacos, razón que lo inspiró a entrar a “MasterChef Latino”.

Felicidades a Lauren y a los otros dos finalistas, que como dijeron los jueces, deben considerarse igualmente ganadores por la calidad de lo que presentaron.

“MasterChef Latino” es una producción de Endemol Shine Boomdog, creadores de “MasterChef”, la competencia culinaria número uno del mundo. Esta versión a través de Telemundo presentaba un formato innovador que reúne una diversidad de culturas, platos y sabores de toda América Latina, donde los mejores cocineros amateurs/no profesionales de todo Estados Unidos harán todo lo posible para convertirse en un maestro culinario.