Lauren Arboleda, ganadora de MasterChef Latino, lanza libro este sábado 16 de agosto en Books & Books

Es mujer, esposa, mamá, joven, cocina delicioso, sano y es la ganadora del concurso de reality MasterChef Latino 2, que terminara hace dos domingos por la cadena Telemundo.

Para orgullo de sus compatriotas, es colombiana. Y para orgullo de los surfloridanos es de casa, vive en Miami.

Así es Lauren Arboleda, de solo 28 años, quien el sábado 17 de agosto estará a las 6:30 p.m. en el Books & Books de Coral Gables (265 Aragon Ave, Coral Gables), con su premio en mano, dice, lanzando oficialmente su libro Pregnancy from the Heart (el cual escribió durante su primer embarazo) y celebrando su triunfo.

¡Y todos los que deseen ir, están invitados!

Anuncio

“Y tengo de invitado a chef Yisus (@elyisustvy) vamos a hablar, a tener una conversación súper interesante de comida, de MasterChef, de un poquito de todo, ahí los espero para que nos saluden, nos tomemos una fotico, vean el trofeo...”, dijo Arboleda.

Luego de 13 semanas de competencia, esta joven mamá, pronto de dos (tiene a Jaime, de 3 añitos y está a punto de dar a luz a su segundo hijo), logró conquistar el exigente paladar de los populares jueces Claudia Sandoval, Ennio Carota, y Benito Molina, con la presentación de un menú completo con sabor latino.

“Aun no puedo creer que logré mi gran sueño de ganar MasterChef Latino”, señaló Arboleda. “Esto fue una experiencia única e inolvidable de la que llevo nuevos amigos, recuerdos y todo lo que aprendí al lado de los chefs Ennio, Claudia y Benito. Esto me hace sentir como toda una mamá emprendedora, esposa, ama de casa y, sobre todo, una MasterChef”.

Anuncio

Una MasterChef nacida en Cali que se lleva a casa $100,000, los cuales por ahora piensa invertir en sus hijos y en su plataforma multimedia “Food from the Heart”, dice. Y también usarlo en ayudar a la gente. “Ayudar es algo que siempre me ha gustado hacer. Siempre lo he hecho. Eso es lo que me enseñaron mis papás”, advierte.

Arboleda siempre soñó con ser chef, pero sus padres pensaron que solo se trataba de un hobby y le insistieron en los estudios, sin embargo, mientras estudiaba mercadeo en Miami Arboleda no se dio por vencida. Lanzó hace 6 años una plataforma multimedia (Blog, videos, Instagram) para dar a conocer al mundo su amor por la cocina y la cocina saludable.

El Sentinel tuvo la oportunidad de conversar con Arboleda y a continuación, te compartimos extractos de esa entrevista:

El Sentinel: Háblanos de la final de MasterChef... ¿qué crees que te hizo la ganadora?

Lauren Arboleda: La verdad que creo que los tres éramos muy fuertes y teníamos casi la misma posibilidad. Yo creo que a los jueces les gustó las tres entradas por igual, pero mi plato fuerte creo que puede que haya sorprendido un poco porque era muy diferente, pero yo quise salirme del esquema. Presenté un menú que conectara todo lo que tenía que ver con mis raíces colombianas, de donde soy, que me representara como persona, como hispana, como colombiana. Creo que mi plato pirnicpal fue algo muy diferente, que nunca antes habían probado.

¿Cuál fue ese plato?

Fue una salsa de chontaduro (una fruta típica de una palma del pacífico colombiano) con ñoquis de yuca, unas vieiras y chips de col risada.

¿Quién o qué te impulsó a participar en el concurso?

Anuncio

Mi esposo (Pedro Camargo). Yo vi la convocatoria por Instagram y se lo comenté y él me insistió tanto que lo hice.

¿Cómo piensas ayudar?

Yo creo que en parte voy a invertir el dinero del premio en mi plataforma digital Food from the Heart, quiero crecer más, eso es lo que me da más felicidad en la vida y creo que de esa forma puedo hacer cambios significativos en las familias y en las comunidades. También tengo el libro Recipes from the Heart (Recetas del corazón).

¿De quién heredaste el amor por la cocina?

En Colombia vi a mi familia cocinar todo el tiempo. Como en nuestros países, todo gira en torno al cocinar... en diciembre mi abuelita siempre nos cocinaba. Siempre crecí mucho en contacto con lo natural en la finca, donde teníamos árboles de frutas, vegetales...

¿Cuál es el secreto de tu cocina?

El secreto de mi cocina es que le pongo demasiado amor la verdad. Yo cocino de todo, me gustan muchos los vegetales, me gusta que la comida sea una forma de sentirnos bien y de poder llegar a nuestro potencial emocionalmente y tener claridad mental. Cocino de todo y como de todo. En este momento creo mucho en el balance en escuchar el cuerpo y en decidir lo que uno quiere comer por uno mismo, no porque esté de moda....

¿Tu ingrediente favorito?

Anuncio

Mi ingrediente favorito es muy difícil de decir, pues al igual de cambios de humor, tengo cambios en mis ingredientes preferidos, pero me encanta la mantequilla clarificada Ghee... la uso mucho es una grasa muy purita que le da un caramelo delicioso a los vegetales, el pescado, a todo.

¿ Y tus talleres? ¿Tienes planeados otros?

Eso lo llevo haciendo hace ratico. Son talleres mensuales que hago. Tengo muchas mamas que viven solas o mujeres que se van a casar o tienen novios. La idea con estas clases es poder hacerlas más grandes porque me lo piden mucho, a la gente le gusta mucho, se me llenan rapidito. La idea después de mi bebé y todo esto [premio] es hacerlos para más personas y brindarles una mejor experiencia.

¿Nos compartes tres tips de cocina para tus fans?

Primero, no asustarse, no pensar que tiene que saberlo todo y hacerlo todo perfecto, sino arriesgarse. Segundo, siempre mantenerse curioso e intentar cocinar cosas nuevas, siempre coger una fruta o una verdura nueva. Y tercero, invitar a amigos, familia, a todos los allegados a comer juntos, cuando hay intención y amor todo sale mejor.

Puedes encontrar a Arboleda visita Ffthmiami.com. Sus libros también están disponibles de forma digital.

yvaldez@sunsentinel.com, 954-225-1078 o @yvonnehvaldezz en FB, Twitter e Instagram.