Julián Gil anuncia su compromiso

Los rumores se han confirmado. Julián Gil se casa...o al menos lo está pensando.

El actor y presentador de televisión se encuentra en un dilema, pero todo se trata de promoción, arte y su regreso a las tablas con la comedia musical ¿Y si me caso? que se presentará en varias ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico, México y Latinoamérica.

La obra se estrenará el sábado 14 de septiembre en el Osceola Performing Arts Center de Kissimmee, desde las 8 p.m. informaron sus promotores

Puedes adquirir los boletos en www.juliangil.tv.

Luego el espectáculo se traslada a Miami para exhibirse en el Teatro Trail (3715 SW 8th St.) en cuatro únicas funciones sabatinas a partir del 5 de octubre.

Se trata de “un espectáculo cómico - musical, un unipersonal en clave de humor, un show interactivo”, indica una nota de prensa sobre el trabajo escrito por Manuel Mendoza, quien también lo dirige.

“¿Quién no ha tenido la duda de si debe o no debe casarse? Por esta razón nuestro protagonista, Julián Gil, ha levantado la voz. ¿Casarse motiva a una vida eterna de felicidad o la falta de libertad total? Lo descubriremos aquí”, apunta un comunicado.

“Lo que si no podemos negar, es que hoy en día, todavía vivimos con el miedo de aceptar que hemos tenido más relaciones que dedos en las manos, y que si nos casamos no estamos completos como personas”.

Y agrega “esto no es un show, ni siquiera un unipersonal o un stand up comedy. Es un COMPROMISO… ¿Ficción o realidad? No lo sabemos. De lo que si estamos seguros es que es un intento en descubrir qué tan importante es el matrimonio para cada uno de nosotros, mientras este polifacético hombre del entretenimiento latino cuenta y comenta, desde su experiencia, sobre relaciones personales, segundas partes, las queridas suegras y los mito sexuales, mientras que se pregunta en primera persona: ¿Y si me caso? .

Gil estará acompañado por cuatro “novias”: Viviana Baptista, Brigitte Dávila, Dama Vicke y Josephine Bauza, artistas, músicos y cantantes, que le dan el toque femenino al show

Tras las presentaciones en Florida, Si Me Caso se va de gira en noviembre y visitará Monterrey, Guadalajara Puebla y Ciudad de México, entre otras ciudades mexicanas. Posteriormente la puesta en escena llegará a Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Perú.

