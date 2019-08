¡Qué vergüenza¡: Farruko pierde la peluca en pleno concierto

En esta foto del 31 de enero del 2017, el cantante puertorriqueño Farruko actúa durante un partido de la NHL entre los Florida Panthers y los Ottawa Senators en Sunrise, Florida. Farruko fue sentenciado el jueves 13 de junio del 2019 a tres años de libertad condicional por no haber declarado casi 52.000 dólares en efectivo que llevaba en su equipaje y zapatos el año pasado cuando llegó a Puerto Rico en helicópetero de República Dominicana. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(Wilfredo Lee / AP)