¿Quiéres meditar? Hazlo con Ismael Cala en su nueva app

Después de muchos años de estudio, Ismael Cala presenta Escala Meditando, su propia app de meditación, crecimiento personal y mindfulness, totalmente en español.

El estratega cubano mundialmente conocido, autor bestseller y comunicador guiará en todo momento las meditaciones “para que las personas alcancen su máximo potencial y el equilibrio entre cuerpo y mente, además de impulsarles a superar dolencias físicas y emocionales”, advierte Cala.

“Quiero invitar a las personas a dar un paso importante para mejorar la salud y el bienestar de manera integral. Escala Meditando nació de mi necesidad personal de compartir los beneficios de la meditación. Tuve la oportunidad de aprender y explorar a fondo este mundo de la mano de los maestros Deepak Chopra, Sifu Rama y Joe Dispenza. Todo ese camino me he llevado a priorizar un estado emocional donde escojo estar meditado en vez de medicado, siempre que sea responsable así hacerlo”, explicó Cala, identificado por The New York Times como “The Latino Larry King”.

Una investigación de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, halló que las aplicaciones para teléfonos inteligentes son la tecnología más utilizada por los encuestados (el 78%) para apoyar su salud mental y bienestar. El estudio concluyó que las personas usan diferentes herramientas para tales efectos, aunque prefieren las apps personalizadas.

Incluso, con el objetivo de relajar a sus clientes y disminuir los niveles de ansiedad, aeropuertos y compañías aéreas han incorporado aplicaciones de meditación, cuyos resultados son alentadores.

Concebida para el aprendizaje continuo, sin importar el nivel de experiencia previa en la meditación, en asociación con la empresa Kingmagination, Escala Meditando cuenta con dos categorías: Construyendo Bienestar, para crecer progresivamente en la práctica meditativa a través de tres niveles, y Equilibrio Consciente, para manejar las emociones y situaciones cotidianas a través de meditaciones individuales. La app también publicará meditaciones gratuitas.

“Desde Kingmagination creamos una app que es más un compañero en tu bolsillo, desde tu teléfono, a la mano cuando necesites calmar tu mente y equilibrar tu vida. Así la presentamos cercana, vanguardista, cómoda y disponible en todo momento. Meditarás a tu ritmo, en tu tiempo, en español e incluso si no tienes conexión a internet, porque todas las meditaciones son descargables y se guardan en tu propia carpeta”, explicó Rodnie Gollarza, CEO de Kingmagination.

Escala Meditando está disponible para Android y iOS. Y mediante @escalameditando en Facebook, Twitter e Instagram.

