Restaurante “El Cielo”... una experiencia multisensorial

En el restaurante El Cielo en Miami, te chupas los dedos... literalmente.

Las experiencias arrancan con una “Chocolaterapia”, con la cual bien puedes lavarte las manos con chocolate tibio o chuparte los dedos... literalmente.

Y es que cenar en El Cielo es verdaderamente una experiencia multisensorial. Un festín para los sentidos.

Vista, olfato, gusto, tacto, y oído... todo se pone en práctica en el restaurante ubicado en Miami, propiedad del reconocido chef, emprendedor, conferencista y líder de paz colombiano Juan Manuel Barrientos.

“Elegimos ese nombre porque queríamos recordarnos el hacer sentir a los clientes siempre de una manera especial, siempre reinventándonos para crear experiencias que se vayan innovando todos los años”, dijo Barrientos a El Sentinel en una reciente entrevista.

En el menú, que cuenta con tres “experiencias” diferentes, y que según el chef cambia cada tres meses, Barrientos apuesta por llevar al comensal a un viaje a través de los sentidos.

“Quisimos crear experiencias que estimulen los sentidos”, advierte.

Es así, como con tan solo 36 años, este chef colombiano, que vive entre Estados Unidos (Miami y Washington) y Colombia, no deja de sorprender como si tuviese una inspiración celestial e infinita.

Nacido en Medellín, esposo y padre de una hija de 8, este chef reconocido entre los 50 mejores de Latinoamérica acaba de publicar su primer libro “La receta del éxito”, 40 claves para convertirse en un emprendedor exitoso; en agosto inaugura la terraza de su restaurante en Miami, con un nuevo menú más casual; y está participando en el popular Miami Spice, que se celebra del 1 de agosto al 30 de septiembre. (Una oportunidad perfecta para experimentar la particular experiencia que este lugar ofrece).

“La receta del éxito” del grupo editorial Penguin Random House, es una guía que incluye 40 capítulos breves donde enseña las claves para convertirse en un emprendedor exitoso del siglo XXI, a partir de la experiencia de un hombre joven que alguna vez tuvo un sueño y lo cumplió.

Como si todo lo que está haciendo fuera poco, Barrientos, uno de los jóvenes cocineros y empresarios colombianos de más rápido ascenso en el mundo de los negocios y el emprendimiento, abrirá un nuevo restaurante El Cielo Washington, D.C. en septiembre, e iniciará pronto la construcción del hotel El cielo en Medellín.

Cocina moderna

El Cielo, ubicado en 31 SE 5th St. Miami, en el área de Brickell, la zona financiera de Miami, justo a la orilla del rio, ofrece una cocina moderna producto del creativo e innovador estilo de Barrientos.

Inspirado en las raíces ancestrales colombianas y latinoamericanas, pero utilizando técnicas de cocina de vanguardia y neurociencia, El Cielo sorprende a los comensales al iniciar el viaje gastronómico con unas servilletas biodegradables húmedas para limpiarse las manos, que luego recibirán un baño de chocolate caliente, el cual se puede palpar y degustar.

Para Barrientos, en el amor está la clave (de su restaurante y del éxito del que habla en su libro).

“La clave es hacer lo que uno ama con las personas que amas sin importar el lugar donde estés trabajando”, dijo Barrientos.

“Se trata un poco de compartir las experiencias y el conocimiento para unir los sueños con la realidad, por más ambicioso que ese sueño sea, la clave es volverlo en realidad siendo feliz”, explica el chef.

Estas palabras cobran sentido cuando uno realiza ese viaje culinario en su restaurante.

‘Ser feliz’

Aunque quizá su menú suene algo extraño o hasta ambicioso, tiene sentido cuando Barrientos explica que lo creó con las mismas metas del éxito que explica en su libro.

“El verdadero éxito es realizarse uno como ser humano”, advierte el chef, conocido en el mundo gastronómico como “Juanma”. “Para mí el verdadero éxito de la vida es la familia, la paz interior y la distancia que existe entre mis sueños y mi realidad. Y ser feliz”.

Con más de 12 restaurantes, bares y discotecas, es el creador y fundador de la cadena de restaurantes El Cielo (Miami, Medellín y Bogotá), La Serenissima (cadena de pizzerías), Cuon, Kai, El Cielo Classic (Hotel Intercontinental de Medellín), Shibari.

A sus 34 años fue invitado como conferencista por el expresidente Barack Obama al World Entrepreneurship Summit, uno de los encuentros de emprendimiento más importantes del mundo. Ha sido reconocido como el chef más joven en los 50best de Latinoamérica por tres veces consecutivas.

“[El éxito] Yo lo he logrado, así que seguro otros también lo pueden conseguir”, agrega Barrientos.

Tres experiencias conforman su menú, pero cada una es un viaje por distintos sabores, texturas y colores. Todo un descubrimiento.

La experiencia más reconocida se llama de la misma forma “The Experience” (alrededor de $120), la cual ofrece al comenzal 15 momentos o platos de degustación.

“Es la expresión de la creatividad y más de 50,000 mil clientes por año escogen ese menύ”, advierte el local.

The Experience, deleita el paladar con el Aguardiencello (versión del Limoncello, licor de caña de azúcar colombiano perfumado con miel y flores), chocolaterapia, una sopa cremosa, un tartar de salmón y manzana verde, un deleite de cerdo con hoja de plátano, helado ahumado, entre otras delicias.

Y sin duda, uno de sus icónicos elementos en el menú es el popular “Árbol de la vida”, una tortilla en la que destaca su presentación: sobre un tronco creado a base de fierro cuyo soporte es una roca.

“El Árbol de la Vida es uno de los platos más icónicos inspirado en el Amazonas y en el alimento madre que es la yuca”, cuenta el chef. “Con él quisimos honrar la vida en el Amazonas y las culturas indígenas”.

Completan el menú las otras dos experiencias, llamadas “The Journey” (el viaje) y “El Pescetaria” (mariscos), algunos platillos adicionales, cata de vinos, y otro icónico elemento: El cafetal.

El cafetal es otra experiencia que intenta, dicen, transportar a los comensales a las montañas colombianas, tratando de emular la experiencia de los trabajadores de los cafetales que temprano por la mañana toman un “tintito” o café negro sin azúcar. Se trata no solo del sabor del café recién molido y colado, sino de una puesta en escena (árboles, nieve, acompañantes...) que te dejan boquiabierto.

Y estas experiencias tienen su origen en una vivencia familiar y personal. Al preguntarle al chef qué lo inspiró a crear este particular menú, nos respondió:

“Mi familia... mi mamá y mi abuela cocinan muy rico y a mí siempre me gustó comer. Me volví cocinero por creatividad cuando tenía 19”, recuerda. “Comencé a estudiar creatividad e innovación y me di cuenta de que en la cocina es donde se puede ser más creativo”.

Aunque, de hecho, según Barrientos, cuenta con un taller creativo de innovación en Medellín “que trabaja conmigo y creamos más de 600 platos al año con conceptos y experiencias que luego transmitimos a los restaurantes”.

Desde cualquiera de las sillas del restaurante o de la terraza, se puede percibir el brillo de la luna a través de la pared de cristal que además permite apreciar una impresionante vista del río e inspiradoras fuentes de agua.

La sede de Miami tiene una influencia marcada también de la cocina de otros países latinos, utiliza productos orgánicos locales cultivados en Florida, advierten.

El Cielo permite también en la terraza realizar eventos y celebraciones, además tiene un salón VIP para cenas o almuerzos privados.

El local de Miami tiene en común con los otros de la cadena la vegetación, el cuero y la madera, pero llevados a un nivel más glamoroso.

En él se encuentra algo así como un “Hall of Fame”, una pared repleta de fotos de los artistas que lo han visitado. Andrea Bocelli, Eva Longoria, Sofia Vergara, Antonio Banderas, Cindy Crawford, P Diddy, William Levy, James Rodriguez Maluma, Carlos Vives, premios Nobel de Paz, y varios los mejores chefs del mundo son algunos de los artistas y personalidades que han llegado a El Cielo.

Además de su vida culinaria y empresarial, Barrientos creó su Fundación hace 11 años, basada en la no-violencia, donde capacita soldados heridos en combate, exguerrilleros, indígenas y víctimas. En el 2016 formó parte del exclusivo listado de World’s Best Chef.

Más de El Cielo en www.elcielorestaurant.com.

yvaldez@sunsentinel.com, 94-225-1078, @yvonnehvaldezz en FB, Twitter e Instagram.