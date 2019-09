Cantante ‘Arcángel’ hospitalizado por síntomas de pre infarto

El cantante de reggaeton y latin trap ‘Arcángel’ fue hospitalizado en la mañana del lunes 16 tras sufrir síntomas de pre-infarto del miocardio o ataque al corazón,

Arcángel se encontraba viajando por carretera desde la ciudad de Miami hacia Orlando, cuando empezó a sentirse mal, informa un comunicado del artista también conocio como ‘La Maravilla’

Posteriormente, fue ingresado al hospital más cercano donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado, agrega la nota

“Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música,” expresó el cantante de 33 años nacido en Nueva York de padres dominicanos y criado desde los 12 años en Puerto Rico.

Anuncio

“Actualmente, el cantante se encuentra en buen estado, aunque permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales. El equipo de trabajo de Arcángel seguirá informando a todo su público acerca de los avances en su estado de salud”, precisó el comunicado.

Puedes contactarte con Aurelio Moreno en aimoreno@sunsentinel.com; facebook.com/aurelio.moreno y twitter.com/aurelio02