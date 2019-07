Cien de las zapatillas más raras de la historia, a subasta en Sotheby's

Fotografía cedida por Sotheby's muestra una zapatilla Nike Air Jordan 4, diseñada por el rapero Travis Scott para una colección "Friends and Family" que jamás fueron lanzadas. Sotheby's subasta desde este miércoles y hasta el 23 de julio cien de las zapatillas más raras de la historia, con uno de los primeros ejemplares de unas deportivas Nike y las que Marty McFly utilizó en "Back to the Future" como piezas más destacadas. EFE/Sotheby's/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS