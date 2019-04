Segunda edición "Premios Tu Música Urbano" será 5 de marzo de 2020 en P.Rico

La segunda edición de los "Premios Tu Música Urbano", dedicados exclusivamente a este género musical, se llevará a cabo el 5 de marzo de 2020 en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, informaron hoy los productores del espectáculo, Mr & Mrs Entertainment/Sora TV.

En la primera edición, que se le dedicó al reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee , hubo presentaciones de éste, Wisin y Yandel, Ozuna, Ivy Queen, Zion y Lennox, Natti Natasha, Farruko, Pedro Capó, Anitta y Tito "El Bambino".

Ozuna lideró las nominaciones de la primera edición con 19 y también fue el máximo ganador, con seis premios.

Ozuna cargó con los premios de Artista del Año, Artista Urbano Masculino, Álbum del Año por "Aura", Remezcla del Año por "Te boté", Colaboración Internacional del Año por "Vaina loca" junto al colombiano Manuel Turizo y Vídeo del Año por "El Farsante" junto al dominicano Romeo Santos.

En la remezcla de "Te boté" también aparecen los puertorriqueños Bad Bunny, Nicky Jam, Casper Mágico, Darell y Nio García.

Daddy Yankee, por su parte, recibió tres premios, el Premio Humanitario del Año, Compositor del Año Internacional y Canción del Año por "Dura".

Natti Natasha, por su parte, fue galardonada como Artista Extranjera Femenina, Canción artista extranjera por "Sin pijama" junto a Becky G, de cuyo tema también ganó a Mejor Vídeo Urbano Internacional.

Otros siete artistas también fueron reconocidos en la gala de este jueves por su trayectoria: Wisin y Yandel, Ivy Queen, Vico C, Zion y Lennox, Tego Calderón, Tito "El Bambino" y Don Omar.

No obstante, Vico C, Tego Calderón y Don Omar no acudieron a la cita.

La transmisión de la primera edición de los premios estuvo a cargo de Telemundo y logró ser vista en 52 países.

El espectáculo musical también otorga una beca musical a estudiantes de la Escuela Libre de Música de San Juan.

Durante los primeros años del género, que nació en los sectores más marginados y pobres de Puerto Rico con influencias caribeñas y sonidos electrónicos europeos, se le conocía como "underground", ya que la temática de las canciones siempre hacía referencia al sexo y a la violencia callejera.

A pesar de que el "underground" y posteriormente el reguetón tuvieron un enorme éxito, provocaron también cierta protesta social por la agresividad y el contenido sexual de sus letras, e incluso se llegó a exigir, con relativo éxito, la retirada de ciertos discos de las tiendas.

A pesar de esta limitación, los reguetoneros se unieron y cambiaron el estilo de sus canciones para que las personas de todas las edades las pudieran aceptar y proseguir resaltando el ritmo musical.