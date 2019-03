La popular cadena de pizzerías estadounidense Papa John's, cuyo fundador y presidente tuvo que dimitir el año pasado por un comentario racista, ha fichado a la estrella del baloncesto Shaquille O'Neal para su equipo directivo.

La empresa de Kentucky anunció en un comunicado que O'Neal se ha unido a su junta directiva, que nunca había tenido un miembro afroamericano, y se ha convertido en socio inversor de nueve de sus restaurantes en Atlanta (Georgia), además de embajador de marca.

"He disfrutado verdaderamente de los productos de calidad de Papa John's durante años y estoy emocionado de ayudar a subir su listón en el juego hasta nuevas alturas", dijo el exjugador de la NBA , que quiere contribuir a "construir una mejor cultura" corporativa en la firma.

Papa John's ha atravesado dificultades desde que se hizo público que su presidente John Schnatter usó en una conferencia telefónica la palabra "nigger", que tiene una connotación negativa en EE.UU. y simboliza la historia de segregación racial del país.

Tras la dimisión de Schnatter en verano de 2018, un reportaje de la revista Forbes destapó la cultura corporativa de masculinidad tóxica impulsada en la empresa por el fundador, que admitió haber firmado acuerdos de confidencialidad con dos mujeres, una de las cuales lo acusó de acoso sexual.

La cadena ha intentado renovar su imagen durante este tiempo desvinculándose de Schnatter, estrategia que ahora fragua con el fichaje de una figura de gran envergadura en la comunidad negra del país, O'Neal, que no solo cuenta con la NBA en su currículo sino con varios negocios en el sector de la restauración.

El actual presidente y consejero delegado de Papa John's, Steve Ritchie, destacó que "además de su perspicacia emprendedora, Shaquille entiende cómo construir conexiones duraderas con los consumidores y dar energía a los empleados".

El exjugador nacido en Atlanta, donde están las nueve pizzerías en las que ha invertido, es ya propietario de dos restaurantes en el país, Big Chicken y Shaquille's, tiene en activo una franquicia de Krispy Kreme Doughnuts y en el pasado ha gestionado otras 27 de la cadena de hamburgueserías Five Guys.

Papa John's, la tercera cadena de pizzerías del mundo, ha sumado otros cinco nuevos directivos a su junta este año, cuatro de ellos independientes, entre ellos Jocelyn Mangan, ejecutiva del sector y fundadora de Him for Her, que busca la inclusión de mujeres en las cúpulas de las empresas.