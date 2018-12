Michael Jackson y "Thriller", 35 años del videoclip que transformó la música

35 años después de su estreno, el videoclip "Thriller" de Michael Jackson continúa siendo una referencia histórica para la música que supuso un punto y aparte en la producción audiovisual vinculada al pop.

"Cuando la cadena MTV estrenó 'Thriller' de Michael Jackson ese mismo día en 1983, este cortometraje cambió el género de los vídeos musicales de arriba a abajo para siempre", expresó hoy en Twitter la cuenta oficial del "rey del pop", que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos.

Dirigido por John Landis, el realizador de filmes como "The Blues Brothers" (1980) o "An American Werewolf in London" (1981), el videoclip "Thriller" revolucionó las reglas de la promoción musical y se convirtió en todo un fenómeno mundial.

Gracias a unos espectaculares efectos especiales, una muy recordada coreografía y un ambicioso despliegue narrativo, "Thriller" rendía homenaje a mitos del terror como el hombre lobo o los muertos vivientes por medio de un videoclip de 12 minutos de duración.

"Thriller" ganó el Grammy al mejor vídeo musical largo y se llevó tres galardones en los MTV Video Music Awards (VMA).

Además, fue incluido en 2009 en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. al considerar sus responsables que es "el vídeo musical más famoso" de la historia

El clip contribuyó de manera notable al extraordinario éxito del álbum "Thriller", que había sido editado en noviembre de 1982 y que, además de la canción homónima, incluía enormes éxitos como "Beat It" o "Billie Jean".

Según la última actualización de la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. ( RIAA ), publicada el pasado agosto, "Thriller" es, con 33 millones de copias, el segundo álbum más vendido de todos los tiempos en EE.UU. solo por detrás de "Their Greatest Hits 1971-1975" (1976) de The Eagles, que ha despachado 38 millones de discos.