Otro caballo muere en Santa Anita, un día después de que abren el hipódromo 

Santa Anita Park sufrió la fatalidad de caballo número 22 desde el 22 de diciembre el jueves por la mañana un día después de que el hipódromo fue reabierto para entrenar. El caballo sufrió de una lesión severa y tuvo que ser sacrificado. Como respuesta al fallecimiento, el Stronach Group anunció que tendrán una política de “cero tolerancia” para los medicamentos que se administren el día de la carrera en dos pistas, Santa Anita y Golden Gate Fields.

En la nueva política también se prohíbe el uso en el día de carreras de la droga comúnmente referida como Lasix, la cual ha sido utilizada extensamente por entrenadores para prevenir la hemorragia en los caballos.

La pista también anunció que están “incrementando la prohibición de la terapia legal NSAIDS, inyecciones en las coyunturas, terapia de ondas y esteroides anabólicos”. Los cambios están de acuerdo con las prácticas que se utilizan internamente y fueron anunciadas por Belinda Stronach, jefe y presidente de The Stronach Group.

Princess Lili B sufrió la fractura de sus dos patas frontales al final de un entrenamiento de media milla, como lo reportó primero Brad Free, del Daily Racing Form, y fue confirmado por Los Angeles Times. Los entrenamientos continuarán en la pista, indicó Free.

Fue apenas el segundo día de entrenamiento en la pista principal después de que Santa Anita suspendiera las competencias la semana pasada como respuesta a las muertes anteriores.

No existe una razón definitiva por el aumento en las fatalidades de caballos. Después de repetidas inspecciones y tratamientos de diferentes superficies, la contratación del experto en pistas, Dennis Moore, y más protocolos de seguridad, Santa Anita ha pretendido resumir las carreras el 22 de marzo.

En total, 196 caballos trabajaron sin ningún problema en la pista el miércoles, de acuerdo a un vocero de Santa Anita- 112 en la pista principal y 84 en la pista de entrenamiento, una pista suave, donde aún no registrado alguna fatalidad durante la competencia de invierno y verano.

Los cambios en Santa Anita, como respuesta a las muertes, exigen que los entrenadores den una notificación de 24 horas para que los veterinarios puedan revisar a los caballos, para que puedan identificar posibles problemas.

Santa Anita continuó con los trabajos de entrenamientos después de la lesión del jueves. Se espera que la pista también tenga un protocolo de seguridad adicional para los jinetes esta tarde.

Las lesiones, sin embargo, han causado la preocupación de hombres involucrados en la hípica por varios años.

“Es algo que te sorprende mucho”, dijo el entrenador Art Sherman, quien entrenó a California Chrome, ganador del Kentucky Derby. “Nunca he visto esto en el tiempo que he estado en el negocio. Es competencia de caballos, siempre vas a tener accidentes. No sé qué hacer de esto. Estoy en Los Alamitos y no he tenido ningún problema. Da miedo ver todos estos percances”.

