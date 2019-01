Manny Pacquiao y Floyd Mayweather se ven las caras en juego de Clippers

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. se vieron las caras en un partido de la NBA el martes cuando dos de los grandes boxeadores en su era estuvieron sentados muy cerca de la acción del juego de Clippers ante Charlotte.

Con una posible revancha del pleito más lucrativo en la historia del boxeo en la mira, la situación fue muy similar a la reunión que tuvieron en 2015 en un duelo del Heat de Miami.

Después de encontrarse en aquel momento, Mayweather y Pacquiao se reunieron en un cuarto de un hotel cercano, donde ambos expresaron sus ganas de concretar la pelea, la cual ya tenía desde el 2009 que no se podía realizar. En 2015 generaron más de $600 millones, con Mayweather (50-0) ganando por decisión unánime.

Tras el combate, Pacquiao reveló que sufrió una lesión de hombro izquierdo durante su campamento, y luego se sometió a una cirugía después de la contienda.

