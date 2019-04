Magic quería el título pero no la responsabilidad de ser el líder de Lakers

Nunca he sido bueno al momento de cortar relaciones. Soy el tipo de hombres que se queda en una relación más tiempo de lo que realmente debería, porque uno no quiere dar las malas noticias a alguien frente a frente.

Muchas formas de comunicación interpersonal han muerto desde la llegada de la tecnología, pero siento que una conversación que debe ser en persona es cuando se trata de terminar una relación o un trabajo.

Nunca es divertido o fácil, pero es cortesía común, que no tiene sustituto.

Magic Johnson aparentemente no siente lo mismo.

Renunció como presidente de operaciones de básquetbol en una conferencia de prensa improvisada antes de decirle a la dueña de los Lakers, Jeanie Buss o a alguien más. Buss, quien había sido como hermana para Johnson durante su amistad de 40 años, se enteró de las noticias por medio de textos y Twitter, como el resto de nosotros.

Un día después de una reunión de tres horas sobre la dirección del equipo, Buss no se dio cuenta que venía esa noticia. Su salida sorprendente y la conferencia de prensa confusa ahora será una marca rara en el historial de trabajo de un hombre que es considerado por muchos como el Laker más grande de todos los tiempos.

“Alguien va a tener que decirle a mi jefa porque creo que va a enfermarse al conocer la notifica”, dijo Johnson durante el inicio de una sesión con la prensa de alrededor de 45 minutos. “Pero sé que no puedo estar frente a frente a ella para decirle, aunque estuve con ella ayer”.

“Ella sabe que estoy parado aquí porque estaría llorando como un bebé en frente de ella, aunque parece que voy a llorar ahora. Pero es lo mejor que puedo hacer. La mejor manera de hacerlo”.

Probablemente fue el mejor movimiento para Johnson, para el equipo también, pero lo hizo de la peor manera posible.

Siempre he creído que el quebrar por texto no es bueno, pero la salida de Johnson fue un momento muy bajo. Sonrió enfrente de reporteros y las cámaras mientras dijo que alguien más tendría que revelar la noticia a la dueña de los Lakers, a quien llama su “hermana”. ¿Imagínense a alguien que amas y confías diciéndole a un grupo de extraños que te está dejando porque no tuvo el coraje de decirlo en persona?

Buss tuvo mucha clase en su respuesta de Twitter. No había más que decir o hacer después de conocer la noticia. Es la forma en la que Johnson lo quería, aparentemente. Quería anunciarlo sin comentarlo a alguien que tratara de convencerlo de no renunciar y dejó que todos lidiaran con lo acontecido mientras salía.

Johnson quería el título pero no la responsabilidad que venía con el ser el líder de la organización. Quería divertirse. Quería mandar mensajes por Twitter. Quería ser Magic otra vez.

Mencionó varias veces el no poder mandar un mensaje por Twitter debido a los reglamentos de la NBA. Quería mandar un mensaje por Twitter felicitando a Russell Westbrook tras su juego de 20-20-20. Quería ir a Miami a ver el último juego de Dwayne Wade con el Heat. Quería estar en una mesa directiva, a petición de Serena Williams. Quería ser el mentor de jugadores jóvenes alrededor de la liga, como Ben Simmons.

Al final de cuentas, quería hacer algo más que estar encargado del equipo de los Lakers y ser mentor de jugadores jóvenes en el equipo. Quería tener libertad de mandar mensajes por Twitter al que él quisiera, viajar donde quisiera y ser mentor de quién él quisiera y servir en una mesa directiva cuando él quisiera.

Está bien con todo eso. Johnson merece vivir su vida a su manera. Nunca fue el indicado para este trabajo y tomó la mejor decisión al abandonar el cargo. El problema es cómo lo hizo.