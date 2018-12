Los Dodgers mejorarán simplemente al deshacerse de Yasiel Puig

Yasiel Puig fue enérgico, emocionante y divertido.

Yasiel Puig también fue egoísta, irresponsable y, en última instancia, destructivo.

Su éxito con los Dodgers fue personificado por ese jonrón de tres carreras en el Juego 4 de la Serie Mundial contra los Medias Rojas de Boston, el glorioso movimiento de su bate, el triunfo en el levantamiento de los brazos, la flexión juguetona de sus bíceps para Kobe Bryant, quien estaba como aficionado ese día.

Sin embargo, su fracaso se personificó solo un par de semanas antes, cuando un error contra los Bravos de Atlanta le valió un raro regaño en el duelo de playoffs por parte del manager Dave Roberts.

Durante sus seis temporadas en Los Ángeles, Puig capturó los corazones de los fanáticos de los Dodgers, pero perdió la confianza de su equipo. Ganó momentos, pero perdió partidos. Él era su estrella más grande, pero también su lastre más grande en el club.

La aclamación más popular en el Dodger Stadium era "Puiiiig".

Pero a menudo también sería un "buuuuu".

Vin Scully lo llamó el "Caballo salvaje".

Pero demasiadas veces, Puig actuó como la parte trasera de ese caballo salvaje.

Sin duda los fans lloraran la pérdida de Puig, pero los Dodgers lograron el mejor intercambio del viernes pasado simplemente deshaciéndose de él.

En un acuerdo que consistía en deshacerse de varios jugadores, los Dodgers intercambiaron a Puig, Matt Kemp, Alex Wood y Kyle Farmer a los Rojos de Cincinnati por dos jugadores de ligas menores y un lanzador de Grandes Ligas, Homer Bailey, quien tuvo marca de 1-14 con una efectividad de 6.09. el año pasado.

Si bien los Dodgers no recibieron jugadores, liberaron espacio salarial para mejorar potencialmente su equipo con un agente libre como Bryce Harper o A.J. Pollock. De lo contrario, también podrían usar la flexibilidad financiera para adquirir un lanzador abridor, que, junto con el receptor, es una de sus dos mayores necesidades.

No importa lo que suceda a continuación, fue una victoria, aunque solo sea porque finalmente pudieron deshacerse de Puig.

Fue un movimiento que han estado intentando durante un par de años, un movimiento que se ha promovido varias veces en esta columna, un movimiento que no solo se ha convertido en óptimo, sino necesario.

Este fue su último año antes de la agencia libre, un año de arbitraje en el que se proyectó que Puig ganaría unos $11 millones, aunque ya no era un jugador que tenía acción todos los días, era el momento perfecto. Siendo Cincinnati su nuevo hogar de su querido entrenador de bateo Turner Ward, los Rojos eran el lugar perfecto.

En ese estadio en el río Ohio, Puig estará bien. Si bien a los fanáticos de los Dodgers no les va a gustar, el equipo debe estar emocionado.

Ya no me preguntaré si Puig se presentará a tiempo, y si realmente mejorará una vez que esté allí. Ya no nos preocuparemos de su hambre de atención durante la mitad de un perezoso juego de la tarde de julio, sobre un intento de robar la tercera base con dos outs y terminar una entrada.

No se preocupe más por una falta de respeto general que podría ser impulsivamente perjudicial.

El inicio del fin ocurrió en agosto de 2016, cuando fue enviado a las ligas menores durante un mes y apareció de inmediato en un video de fiesta con sus compañeros de equipo de Oklahoma City.

Tal vez la última gota fue a mediados de agosto de esta temporada, cuando Puig empujó y abofeteó a Nick Hundley, el buscador de talentos de los Gigantes de San Francisco, que resultó en una suspensión de dos juegos.

No se equivoque, su comportamiento no habría importado tanto si su producción igualara su distracción. Pero no lo hizo. Nunca estuvo a la altura de ese increíble verano de novatos en 2013, nunca acumuló más de 74 carreras impulsadas y solo una vez conectó más de 23 jonrones.

¿Era un jugador ‘pro?

“Esa es una pregunta muy profunda", dijo Friedman. "Obviamente, ha tenido un tremendo impacto en este equipo, en esta comunidad, es un talento eléctrico".

Friedman agregó: "Obviamente, al pasar por los temas que sonaron en 2016, estaba como en un punto muerto en cuanto a qué camino tomar. Para su crédito, trabajó mucho y se centró en ser un mejor compañero y un desempeño más consistente, y ha sido una gran parte del éxito que tuvimos en 2017 y 2018".

No importa en qué posición se encuentre sobre la figura polarizadora, hay una cierta tristeza en su partida, una tristeza nacida de una oportunidad perdida.

Puig podría haber sido genial aquí. Debió haberlo sido.

Cuando Puig llegó por primera vez a Los Ángeles a los 22 años de edad, luego de un desgarrador viaje desde su país de origen cubano que contó con la ayuda de contrabandistas de un cartel de la droga mexicana, su inmadurez era comprensible y su entusiasmo era contagioso.

Tal vez podría haber aprendido a canalizar esa energía en grandeza, pero los propietarios de los Dodgers nunca lo obligaron a crecer. Cegados por su capacidad para vender boletos, permitieron y potenciaron el comportamiento que se volvió más infantil e irrespetuoso a medida que su fama aumentaba. Siempre daba excusas, siempre miraban hacia otro lado, hasta el punto de no retener a su mentor y monitorear a Tim Bravo, el único hombre que podía llegar hasta Puig.

Al final, la única manera en que los Dodgers podían manejarlo realmente era intercambiarlo. Yasiel Puig fue divertido mientras duró.

Él simplemente no podía durar.

Pero el hombre tuvo sus momentos, y los Dodgers se perderán de esos momentos.

No tuvo miedo en la postemporada, con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas en los últimos dos meses de octubre. No solo tuvo esa explosión gigantesca en el Juego 4 de la reciente Serie Mundial, sino que anteriormente su jonrón de tres carreras en el sexto episodio en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee básicamente le dio a los Dodgers el banderín.

Cada vez que llegaba al plato, Dodger Stadium zumbaba y su impacto se extendía más allá de Chavez Ravine.