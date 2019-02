Clayton Kershaw sufre una ‘irritación’ de brazo, asegura su entrenador

Rick Honeycutt tenía una especie de presentimiento el lunes pasado. El entrenador de pitcheo de los Dodgers no estaba en Arizona- estaba en casa recuperándose de una cirugía de espalda- pero sabía que algo no estaba bien con Clayton Kershaw, mientras miraba la sesión de lanzamientos de Kershaw por video en vivo.

Más tarde Honeycutt se puso en contacto con él.

“Solamente quería asegurarme de que estuviera bien, y la verdad, no parecía que estuviera muy bien ese día”, dijo Honeycutt, quien arribó el sábado a Camelback Ranch. “Sentí que algo no estaba bien”.

Honeycutt pudo darse cuenta que era algo más serio que sólo una lesión de un día. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que Kershaw estaba lidiando con “algo en su brazo”. Honeycutt le llamó “irritación” e indicó que Kershaw estaba batallando con un alineamiento de coyuntura y agregó que estaba tomando medicamento.

Kershaw, de 31 años, no ha lanzado desde la sesión del miércoles pasado y sólo se ha limitado a entrenamiento en el gimnasio. Se espera que Kershaw, como él mismo dijo el viernes pasado, regrese a su rutina al inicio de la próxima semana.

“Kersh hará lo que sea necesario”, dijo Honeycutt. “Tampoco es que haya visto algo en el video que me dejara impactado como para pensar: ‘Dios, esto no está bien…’”

“Fue un sentimiento. El sentimiento de que los lanzamientos no eran lo apropiados. No me refiero a que haya un problema mecánico. Sólo a algo que pudiera estar pasándole en la coyuntura”.

Kershaw había comenzado sus entrenamientos de primavera con una sesión en la lomita la semana pasada. Fue requerido para lanzar en el Juego Inaugural esa misma semana, por novena temporada consecutiva durante la sesión de lanzamiento en vivo y ese día fue su último lanzamiento. Roberts dijo que no sabía del malestar que sufría Kershaw hasta después de la sesión de ese miércoles. Le dieron un día de descanso y no ha lanzado desde ese día.

“Siempre deseamos que los entrenamientos de primavera sean lo más positivo posible, así que queremos que las cosas sigan progresando”, dijo Honeycutt.

Kershaw ha estado bastante tiempo en la lista de lesionados, por una lesión de espalda durante las últimas tres temporadas. También se perdió tres semanas por sufrir tendinitis de bíceps en mayo pasado. La velocidad de Kershaw la temporada pasada también bajó, pero aún así se las arregló para obtener un promedio de carreras admitidas de 2.73 en 161 1/3 innings.