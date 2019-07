A pesar de semanas de amenazas, las redadas masivas no se vieron, pero aún así hay mucho temor

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzaron el domingo en una escala decididamente pequeña, con una dispersión de arrestos que, sin embargo, despertaron nuevos temores en las comunidades inmigrantes.

Las redadas -reiteradas durante semanas por el presidente Trump- tendrían lugar en las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, Miami, Denver, Atlanta, Baltimore y Houston.

Hasta el domingo por la noche, no había reportes de arrestos en el área de Los Ángeles. Y las redadas generalizadas que algunos temían no se materializaron.

En Florida, agentes de ICE fueron vistos tocando puertas cerca del Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y el viernes en la comunidad agrícola de Immokalee, pero no hubo reportes de arrestos, dijo Melissa Taveras de la Coalición de Inmigrantes de Florida con sede en Miami.

“No sabemos si lo están haciendo a propósito, diciendo que estas ciudades son el objetivo, cuando en realidad los lugares más pequeños serán el objetivo”, dijo Taveras.

Taveras dijo que los defensores de los migrantes estaban aconsejando a las familias a que memorizaran el número de teléfono de un pariente o de un abogado al que pudieran llamar si eran detenidos por ICE, y que se aseguraran de que un familiar supiera su nombre completo, fecha de nacimiento y el lugar al que los llevaban para que pudieran tratar de ser liberados.

Dijo que ha estado en contacto con familias migrantes que se esconden en sus hogares. Aseguró que se sentía como si se estuvieran preparando para una tormenta.

“El medio ambiente en general es muy parecido al de la llegada de un huracán: ¿Cuándo va a llegar, nos va a golpear, se va a mover hacia el norte?

En Houston, no hubo señales de redadas de ICE el domingo por la mañana.

“En realidad todo está muy tranquilo. Vamos conduciendo y se ve realmente vacío”, dijo César Espinosa, director ejecutivo del grupo de defensa de los inmigrantes Fiel Houston.

Espinosa estaba conduciendo para comprobar un informe de que dos inmigrantes habían sido recogidos por ICE en un complejo de apartamentos en la noche del sábado. Casi una docena de iglesias se han ofrecido como voluntarias para albergar a los migrantes durante las redadas, proporcionando alimentos y otros suministros.

“Aconsejamos a la gente que continúe con sus vidas”, dijo Espinosa, “y que conozca sus derechos para que sepa qué hacer”.

A última hora de la tarde del domingo, Venus Rodríguez estaba visitando a las familias migrantes que se escondían en sus casas y se preparaban para salir el lunes.

“Van a intentar ir a trabajar, porque necesitan el dinero”, dijo Rodríguez, de 43 años, ciudadano estadounidense y organizador comunitario en el lado norte de Houston. “Es una situación aterradora para muchos de ellos”.

Aunque algunos funcionarios han dicho que sólo los migrantes recientes con órdenes de deportación serán blanco de las redadas de ICE, dijo, “muchos de ellos no confían en eso. Creen que pueden empezar a recoger a la gente de manera indiscriminada”.

Rodríguez asistió a misa en una iglesia católica local el domingo, donde las bancas estaban más vacías que de costumbre.

“Ese es un lugar en el que deberías sentirte seguro”, dijo. “Esto es horrible”.

El sábado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que su oficina estaba “recibiendo informes de la presencia de ICE en Sunset Park y Harlem, pero que supuestamente no arrestaron a nadie”.

Tres intentos de redadas de ICE fueron reportados después - dos en el área de Sunset Park en Brooklyn y uno en Harlem - de acuerdo con la Oficina de Asuntos de Inmigración del Alcalde de Nueva York.

“No se hizo ningún arresto hasta donde sabemos”, dijo la oficina en una declaración.

Jojo Annobil, director ejecutivo de Immigrant Justice Corps, con sede en Nueva York, dijo que aunque no se han hecho arrestos “la gente sigue asustada”.

“Va a durar toda la semana, con los niños temerosos de que sus padres no vuelvan a casa”, dijo sobre las redadas de ICE. “Asusta a los vecindarios. La gente está nerviosa, porque nadie sabe quiénes son sus objetivos”.

Annobil dijo que su grupo, que incluye 54 abogados en Nueva York, Nueva Jersey y los estados del sur, estaba preparado para responder representando a los migrantes con órdenes de deportación y presentando mociones para reabrir sus casos.

La operación de ICE del domingo iba a estar dirigida a un par de miles de personas con órdenes judiciales de deportación, pero también podía incluir expulsiones “colaterales” en las que agentes detienen a inmigrantes indocumentados que no son objetivos previstos pero que se encuentran en el área.

Uno de los principales objetivos de las redadas son las familias, muchas de las cuales no se presentaron a una audiencia judicial sobre su caso. También están en el punto de mira los niños que llegaron a la frontera sin un adulto y que fueron liberados a uno de sus padres u otro patrocinador, pero que recibieron una orden de deportación, dijo Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, con sede en Washington.

Un portavoz de ICE no dio mayores detalles, y sigue sin dejar claro cuánta gente será capturada y deportada. Trump ha estado tuiteando sobre la redada durante casi un mes, y eso tiene a los inmigrantes muy nerviosos.

La mayoría de los domingos, Elías, (no quiso dar su apellido por temor a ser identificado) residente de Los Ángeles, dijo que generalmente lleva a su novia y a su hijo pequeño a la playa o al parque.

Este domingo no.

En vez de eso, los tres se escondieron en su apartamento del Parque MacArthur. Su hermano, que no tiene estatus legal y vive con ellos por el momento, se reportó enfermo y no fue a trabajar.

Elías planeó ordenar la comida por teléfono. Y se cuidó de abrir la puerta sólo a gente que conocía.

Elías no tiene una orden de expulsión. El inmigrante guatemalteco, que llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años, dijo que tiene una visa especial que le permitía vivir y trabajar temporalmente en el país legalmente.

Aun así, dijo que estaba petrificado de poner un pie fuera de su casa. No es el único. Aseguró que muchos de sus amigos habían comprado comestibles para una semana el sábado en preparación para las redadas ya anunciadas.

Elías va a usar los días de vacaciones que tiene para tomarse una semana entera de descanso de su trabajo en un café.

“Siento que no hay manera de esconderse”, dijo, “pero sólo ruego a mi Dios que me proteja”.

El área del Parque MacArthur, que durante décadas ha servido como puerto de entrada para los recién llegados de México y América Central, se encuentra entre las secciones más concurridas y densamente desarrolladas de Los Ángeles. Es un lugar donde las familias inmigrantes se reúnen para socializar y explorar una miríada de tiendas y los vendedores ambulantes ofrecen artículos y servicios tan variados como mangos frescos y muebles baratos, ropa usada y servicios de cambio de cheques.

El domingo, el ambiente predominante entre los propietarios de negocios a lo largo de las calles que rodean el parque fue de malestar e ira, ya que las amenazas de redadas mantuvieron alejados a más de dos tercios de sus clientes.

Muchos consumidores tenían miedo incluso de mostrar sus caras por miedo a ser interrogados o detenidos, y el parque casi vacío de 30 acres - por lo general un imán para multitudes de personas en un fin de semana de verano - empeoró el impacto económico para una comunidad que ya se sentía nerviosa.

Apoyado en el mostrador de una tienda de Total Wireless, el vendedor Biviano Oxlaj, que gana comisiones sobre las ventas, sacudió la cabeza con consternación y dijo: “Llevo todo el día mirando a la puerta principal, esperando que aparezca un cliente.

“El negocio ha bajado un 75%, y así ha sido desde el sábado”, dijo. “Pero como todo esto se debe a una orden de la Casa Blanca, no hay mucho que hacer salvo esperar a que pase como una nube de tormenta”.

A una cuadra, Juan Castenada, un empleado de Bargain Dica, donde muchos artículos cuestan un dólar, miraba por los pasillos vacíos. “La gente tiene miedo de salir”, dijo. “Así que, va a ser un día largo y lento”.

Unas pocas puertas más abajo en Shalom Furniture, el vendedor Herman Ventura coincide. “Las pocas personas que están en la calle hoy en día están nerviosas y mirando por encima de su hombro. El resto se quedó en casa”.

Edgar Barrera notó que su vecindario en el barrio coreano estaba más tranquilo de lo normal el domingo. No vio a muchas familias caminando por las calles, había menos gente asistiendo a la misa matutina, y las panaderías guatemaltecas y salvadoreñas cercanas estaban prácticamente vacías.

“Barrera, de 59 años, inmigrante de Guatemala, ha permanecido en silencio desde ayer. “La gente tiene miedo de salir a la calle”.

Barrera maneja una tienda que ayuda a los clientes a enviar paquetes a Guatemala a un precio barato. Dijo que trabaja los siete días de la semana y que planea seguir haciéndolo.

“No puedo darme el lujo de no ir a trabajar”, dijo. “Tengo que pagar el alquiler y la comida... Mi madre está enferma y necesita medicinas, y yo soy la única persona que puede costear sus cuentas médicas”.

Dice que la noticia de las redadas de ICE se extendió rápidamente por la comunidad guatemalteca, principalmente a través de Facebook. Mucha gente se quedó en casa el domingo o encontró diferentes maneras de mantenerse fuera de la vista, aseguró.

Barrera está evitando conducir en las avenidas principales y tomó calles secundarias para llegar al trabajo. Pero no está cambiando mucho su rutina.

“Estoy cansado de huir todo el tiempo”, dijo. “Espero que si me calmo, no me pase nada”.

Barrera dijo que no puede permitirse un abogado que le ayude a obtener un estatus legal, así que si es detenido, tendrá que aceptar regresar a Guatemala después de una vida construida durante más de 20 años en Estados Unidos. Está claro que su comunidad tiene miedo de las redadas de ICE, o la migra, como él llama a los oficiales de inmigración.

“El miedo ya está inculcado en todos nosotros”, dijo. “Pero voy a seguir trabajando como de costumbre”.

En la calle 4ª en Santa Ana, algunos vendedores ambulantes reportaron ventas pésimas.

Sylvia, una vendedora ambulante que sólo dio su nombre de pila porque está en el país sin estatus legal, dijo que las ventas bajaron por lo menos a la mitad. Al mediodía, suele tener al menos 30 clientes. A las 2 p.m. del domingo, sólo había atendido a 15.

“Está lento porque mucha gente se quedó en casa”, dijo. “No vienen por lo que dicen en las noticias... por las redadas”.

Sylvia, que ha vivido en los Estados Unidos durante 15 años, hizo todo lo posible para mantenerse ocupada.

Dijo que la mayoría de los vendedores ambulantes tenían miedo de ir a trabajar, pero lo hicieron de todos modos.

“No tengo papeles, pero dejo mi destino en manos de Dios”, dijo. “Si Dios dice que tengo que volver a México, volveré".

Se puso el delantal y recitó su discurso de venta a los pocos transeúntes. “Vengan”, gritaba en español. “Tenemos frutas, mangoneadas, tostilocos, chicharrones, agua, refrescos y helados”.

A medida que crecía la amenaza de redadas, la controversia continúa girando en torno a las condiciones en algunos de los centros de detención de migrantes del país.

El viernes, los reporteros que acompañaban al vicepresidente Mike Pence en una gira por el centro de detención de migrantes de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas, dijeron que unos 400 hombres estaban hacinados en celdas calientes en medio de un hedor horrible. Los hombres parecían sucios y dijeron que habían estado retenidos durante más de un mes, que no se habían duchado en más de una semana y que querían cepillarse los dientes.

Los oficiales de la Patrulla Fronteriza confirmaron que algunos hombres no se habían duchado en 10 a 20 días, pero insistieron en que la instalación tenía aire acondicionado y que los hombres podían lavarse los dientes.

El domingo, Trump tuiteó su propio relato sobre lo que la gira reveló y se burló de un informe anterior del New York Times sobre el hacinamiento y las sucias condiciones que cientos de niños y otros detenidos habían tenido que soportar.

“La gira del viernes mostró vívidamente a los políticos y a los medios de comunicación lo bien administrados y limpios que están los centros de detención de niños. Grandes críticas! La historia de Failing @nytimes fue FAKE! Las áreas de los hombres solteros adultos estaban limpias pero abarrotadas - también cargadas con un gran porcentaje de criminales… Si hay demasiada gente, diles que no vengan a EE.UU, y propónles a los demócratas que arreglen las leyes - Problema resuelto!

El mismo día de la gira de Pence por el centro de detención, miles de manifestantes organizaron protestas en todo el país, incluyendo Los Ángeles, para denunciar las redadas de ICE y las políticas de inmigración de línea dura de la administración Trump. El viernes por la noche, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, repudió en CNN la operación de ICE por caótica e inhumana.

“Esta es gente que va a la iglesia preguntándose si va a haber [agentes de ICE] cuando salgan de los servicios”, dijo Garcetti. “Extenderá el miedo a toda esa comunidad y a los ciudadanos estadounidenses que son parte de sus familias”.

Además de Garcetti, el Jefe de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, el Sheriff del Condado de Los Ángeles Alex Villanueva y otros líderes han denunciado la táctica.

En todo el país, como en Los Ángeles, se informó que los inmigrantes estaban faltando a sus trabajo y se escondían; un equipo de abogados de inmigración estaba acudiendo a un centro de detención en Texas; los activistas contrataban líneas telefónicas de emergencia que no dejaban de sonar en Tennessee; y un grupo de defensores había iniciado una demanda preventiva en Nueva York.

En San Francisco, la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) presentó el jueves una demanda preventiva en un tribunal de distrito de EE.UU en busca de una orden de restricción temporal que obligara a ICE a permitir a los detenidos el acceso a servicios legales.

Los abogados dijeron que los centros de procesamiento de inmigración, donde los detenidos podían recibir asesoramiento jurídico, estaban cerrados los domingos y que los funcionarios de inmigración locales, como cuestión de rutina, rechazaban las solicitudes de acceso a los capturados los domingos.

Les preocupa que los detenidos puedan firmar acuerdos para ser expulsados del país antes de recibir asesoramiento jurídico. A diferencia de los tribunales penales, los inmigrantes no tienen derecho a contar con abogados nombrados por el gobierno.

“ICE afirma que le están dando a la gente una lista de números de teléfono de agencias pro bono, pero si llaman, esos números son inútiles - pueden intentar contactar a esa agencia [un domingo] pero nadie va a responder”, dijo el abogado Hamid Yazdan Panah, un director de abogacía de California Collaborative for Immigrant Justice. “El momento en que la gente es traída y procesada es cuando el desequilibrio de poder está en su apogeo”.

Aunque se esperaba que las redadas del domingo se dirigieran específicamente a las familias a las que se había ordenado la deportación, ICE sigue llevando a cabo operaciones rutinarias de aplicación de la ley en todo el país. En Los Ángeles, la semana pasada, docenas de migrantes con condenas penales fueron arrestados por las autoridades de inmigración, y en los últimos meses, aproximadamente 900 de ellos han sido detenidos.

Estas operaciones están dirigidas específicamente a personas que constituyen una amenaza para la seguridad pública, como criminales convictos y a quienes han violado las leyes de inmigración. Por el contrario, muchas de las familias a las que se dirige la iniciativa de aplicación de Trump son individuos a quienes se les ha emitido órdenes de expulsión definitivas porque no se presentaron a una audiencia judicial sobre su caso.

“Para nosotros es como si el gobierno se hubiera tomado todas estas molestias para darte una oportunidad... y luego ni siquiera te presentaste en la corte”, dijo un funcionario de inmigración, hablando a condición de que se mantuviera en el anonimato. “Hay una consecuencia - violaste la ley y no fuiste a la corte. Ese es nuestro trabajo. Es por eso que se llama aplicación de la ley”.

