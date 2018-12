El mexicano Abner Mares irá por una corona más ante el peligroso Gervonta Davis

El púgil angelino Abner Mares buscará un cuarto campeonato del mundo en una división distinta en 9 de febrero cuando se mida al campeón de peso super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en la Pechanga Arena de San Diego.

La antigua San Diego Sports Arena que alguna vez el hogar de los Clippers y que en 1973 vio a Muhammad Ali perder por decisión dividida ante Ken Norton, surgió como sede del choque titular después de que los promotores tuvieron dificultades para encontrar un sitio en Los Ángeles.

La función será televisada por Showtime.

El olímpico por México en Atenas 2004, de Hawaiian Gardens, peleó por última vez el 9 de junio cuando cayó por decisión unánime ante el michoacano Leo Santa Cruz en una revancha por el titulo de peso pluma de la AMB en el Staples Center.

Mares (31-3-1, 15 KOs), de 33, ganó coronas en los pesos gallo, supergallo y pluma a lo largo de una impresionante racha de 2010 a 2013. Tiene la esperanza que el entrenar con Robert García en Riverside le ayudará a vencer al aguerrido Davis.

Bajo la promoción de Floyd Mayweather, Davis, un originario de Baltimore de 24 años, tiene una marca de 20-0 con 19 KOs.

En abril capturó el campeonato de las 130 libras con un nocaut técnico en el tercer round sobre el excampeón argentino Jesús Cuellar.

