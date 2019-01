Pelosi promete 'tender la mano' a ambos lados de la Cámara

En declaraciones preparadas para su discurso de toma de posesión, Pelosi hace un guiño a la nueva etapa de gobierno dividido con el compromiso de "tender la mano a los dos lados de la cámara y a las divisiones en esta gran nación".

Pelosi señala que la tribuna de la Cámara debe ser la "asamblea ciudadana de Estados Unidos" y un lugar donde la gente verá debate y donde sus voces se escuchen y afectarán a las decisiones de los legisladores, apuntó.

Según Pelosi, entre las prioridades demócratas está la rebaja del costo de la atención médica, la inversión en infraestructuras verdes y "restaurar la integridad" del gobierno.

La legisladora californiana es la única mujer que ha ostentado la presidencia de la cámara y se unirá al selecto grupo de funcionarios que repitieron en el cargo.

