Tras el infarto, Alexis Ayala abre su corazón

A casi un año de sufrir un infarto que lo mantuvo entre la vida y la muerte, Alexis Ayala está listo para abrir su corazón ante el público y compartir su experiencia a través de la conferencia "Entero".

El 30 de junio del 2018, durante unas vacaciones de la familia en Acapulco, el actor fue trasladado de emergencia a un hospital por una falla cardíaca, tema que lo inspiró para compartir con otros la lucha que significa vivir.

"Acabo de terminar de escribir junto con Pilar Arcos, conferencista y psicóloga, mi conferencia que se llama 'Entero'. Esto sale a raíz del evento que tuve hace casi un año, lo que le pasó a mi corazón, de ahí surgieron muchas cosas que yo platicaba en las entrevistas", comentó Alexis, quien el 19 de junio presentará en el Showcenter Complex la comedia A Oscuras Me Da Risa a las 19:00 y 21:30 horas.

"Tengo muchas cosas qué compartirle a la gente, de los temas que voy a tocar, la salud y la autoestima. Tú te ves al espejo todos los días y por lo general es para arreglarte o insultarte ¡qué gordo estoy! ¡soy un marrano! ¡qué mal me veo! en lugar de decir 'qué bien te ves! que tengas un gran día".

Contrario a la tan común frase que dice: hay que vivir la vida como si fuera el último día, el actor de 53 años aplica el "vivir todos los días como si fuera el primer día de tu vida".

Su falla cardíaca, contó, se debe a una malformación congénita en el corazón.

Es cierto que vive con estrés, pero como todo el mundo porque también se da tiempo para descansar, para su familia y amigos.

"No quiere decir que dejé de hacer cosas, ahorita voy a hacer A Oscuras Me Da Risa, estoy ensayando la obra La Homofobia No Es Cosa de Hombres que estrenamos el 7 de junio en Guadalajara, estoy asociado en una cadena de restaurantes que se llama El Peladito, suena a que no tengo tiempo para mí, pero al contrario, me dedico a lo que me gusta".

La conferencia ya está lista, ahora el actor se dedicará a terminar de producirla para presentarla en eventos privados y frente al público.

Decidió bautizar su conferencia con el título de "Entero" porque cree que hay que estar entero ante la vida, de mente, cuerpo y alma.

Se ríe a oscuras...

Original de Luis Ernesto Cano, producida por Alejandro Gou, la comedia A Oscuras Me Da Risa es protagonizada por Alexis Ayala, Albertano, Benito Castro, Armando Araiza y Raquel Bigorra.

"Es una obra que se montó por primera vez hace unos 25 años, de hecho yo la fui a ver cuando la hicieron Omar Fierro y Alejandro Suárez. Es como la quinta vez se que produce, tiene una adaptación muy padre, está muy bien con Albertano, va un elenco sensacional, estoy yo", señaló.