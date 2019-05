Selena Gomez dice que las redes sociales son terribles

A pesar de ser una de las personas con más seguidores en Instagram, Selena Gomez considera que las redes sociales son un peligro.

Según Daily Mail, la cantante considera que pueden causar problemas específicamente a los usuarios de su generación, los millenials, por los comentarios negativos que existen y por los contenidos que se comparten.

"Para mi generación, las redes sociales son terribles. Entiendo que es increíble usar una de esas plataformas, pero me asusta cuando ves qué tan expuestos están los chicos y las chicas. Creo que es peligroso", dijo Gomez.

La también actriz considera que no hay una forma de hacer las redes más seguras, y por eso procura ser cautelosa con lo que comparte.

"Agradezco tener una plataforma, pero no me gusta subir fotos sin sentido. Me gusta compartir una intención".

Gomez agregó que esa fue una de las razones por las que se tomó un descanso de su cuenta de Instagram en septiembre pasado, algo que considera que fue un ejercicio saludable.