Planea Angelina Jolie carrera política

Angelina Jolie reconoció que planea una carrera en la política, informó El País.

La actriz admitió que no sería la primer interprete en dejar el cine por la política, como lo hicieran Arnold Swarzenegger, que fue gobernador de California, y Ronald Reagan, que antes de ser presidente de Estados Unidos fue actor.

"Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído. Iré donde me necesiten. No sé si estoy calificada para la política, pero también he bromeado que no sé si tengo un cadáver en mi armario", dijo la filántropa a BBC.

Jolie cuenta con varias personas que podrían apoyarla y asesorarla para su posible incursión en el gobierno estadounidense, como su amiga y miembro de la británica Cámara de los Lores, la baronesa Arminka Helic.

"Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer un cambio y, en este momento, puedo trabajar con una agencia de la ONU (...) para hacer mucho trabajo directamente con las personas necesitadas”.

"También puedo trabajar con gobiernos y también puedo trabajar con los militares. Estoy en un lugar muy interesante para poder lograr que se hagan muchas cosas sin un título, sin que sea sobre mí o mis ideas políticas. Así que por ahora me quedaré tranquila", explicó Jolie.

La actriz ha visitado en los últimos años como enviada de la agencia de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) campos de refugiados para subrayar la dura situación de los desplazados por la guerra, y amplió sus esfuerzos internacionales para proteger a las mujeres, trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los gobiernos para ayudar a detener el uso de la violación como un arma de guerra.

"El foco debería estar en ¿qué le está pasando a esa gente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo tenemos tanta gente desplazada y cuáles son las causas?", añadió la protagonista de Maléfica.

Hace dos años, Jolie se separó del también actor, Brad Pitt, con quien comparte seis hijos y llegó a un acuerdo sobre su custodia.