Pese al golpe, Adame se siente vencedor

Con los puños o por medio de la ley, Alfredo Adame asegura que vencerá a Carlos Trejo.

Si bien el combate programado entre ambos podría posponerse, luego de que hace unos días el actor fuera agredido por su contrincante, si éste se cancelara quien saldría perdiendo sería Trejo.

Y es que de acuerdo con una cláusula del contrato de la pelea, si alguna de las partes no acude o imposibilita al otro para hacerlo, deberá pagar una multa de un millón 500 mil pesos.

"No la quiero cancelar. Si el otro no se presenta u ocasiona algo que no permita que se lleve a cabo la pelea debe pagar. Esta pelea está suspendida porque él me causó daño y por eso no me puedo presentar”.

"Si se cancela definitivamente es por su culpa y es él quien tiene que pagar, así que ahora lo tengo agarrado por los huevos y por todos los lados legales", sostuvo Adame.

El también conductor esperará la evaluación final de su médico, quien determinará si puede o no participar en el enfrentamiento, programado hasta ahora para el 2 de agosto.

El jueves, Adame presentó una denuncia penal contra Trejo por lesiones calificadas.

Aseguró que no teme posibles represalias por parte del autor de "Cañitas", aunque derivado de la demanda que interpuso cuenta con vigilancia permanente.

"Le voy hacer justicia a muchas personas, voy a ser el paladín y el vengador de la gente buena. Lo que voy hacer es ajustarle las cuentas a ese tipo que es un sociópata; no puede andar circulando ahí por la vida ni ser ejemplo para nadie", sentenció.

Además, el actor desea ayudar a las presuntas víctimas de Trejo a que obtengan justicia, como a Yatana, a quien presuntamente el cazafantasmas violentó físicamente.

"Le robó su casa y ella la empeñó para pagar 2 millones 800 mil pesos para sacarlo de la cárcel, después la pateó en el piso de la cocina hasta dejarla inconsciente, destruirle la parte izquierda de la matriz y que abortara”.

"Ella está conmigo y le vamos a dar un ejemplo a las mujeres para que no se dejen de estos sociópatas que las maltratan", dijo ayer Adame en conferencia de prensa.

ASÍ LO DIJO

"Después de la pelea me olvido de este cuate; he tratado de hacer muchas cosas para hacerlo y sigue dando lata. Si después no entiende, yo ya no voy a estar".

-Alfredo Adame, actor