Padre de Cameron Boyce agradece el cariño tras muerte de la estrella

A través de redes sociales, el padre del fallecido actor Cameron Boyce, Victor Boyce, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

"Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. Un gracias no es suficiente", compartió Boyce en su cuenta de Twitter.

Usualmente, Victor compartía publicaciones sobre su primogénito sobre portadas de revistas en las que participó, sus próximos estrenos y entrevistas.

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough.