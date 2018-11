Liam Hemsworth y Miley Cyrus pierden su casa entre las llamas

Liam Hemsworth compartió una fotografía de los restos de su hogar tras el incendio forestal en Malibú, reportó E! Online.

Hemsworth y su prometida, Miley Cyrus, eran dueños de una casa de cuatro habitaciones, valuada en cerca de 2.5 millones de dólares, que se encontraba entre los cientos de miles de residentes de California que fueron obligados a evacuar.

"Han sido unos días desgarradores. Esto es lo que queda de mi casa. Amor. Muchas personas en Malibú y las áreas circundantes en California también han perdido sus hogares y mi corazón está con todos los afectados por estos incendios".

"Ayer pasé el día en Malibú y fue increíble ver cómo la comunidad se unía para ayudarse mutuamente de la mejor manera posible. Malibú es una comunidad fuerte y este evento solo lo hará más fuerte", escribió el actor, en Instagram.

Durante el fin de semana la cantante también habló sobre el incidente. "Completamente devastada por los fuegos que están afectando a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el AMOR DE MI VIDA han salido a salvo y eso es todo lo que importa ahora mismo”.

“Mi casa ya no está en pie, pero los recuerdos compartidos con mi familia y amigos me hacen mantenerme fuerte. Estoy agradecida por todo lo que he dejado.", publicó en la misma red social.

Además de expresar su gratitud, la pareja ha instado a las personas de todo el país para ayudar a otros, sugiriendo visitar algunas organizaciones benéficas como la Fundación Malibu y la Fundación Happy Hippy.

"Agradecido por todos los excelentes muchachos locales que ayudaron a mantener pequeños incendios alrededor de mi propiedad. Me encantan, muchachos. Te amo Malibu. Gracias a todos los bomberos héroes de California. Será un viaje para reconstruir. Manténganse fuertes", escribió Hemsworth en Twitter. "Si estás interesado en participar ... Dona $, tiempo, suministros, te amo más que nunca", agregó Cyrus.